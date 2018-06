Koliko je bitno da vodimo računa jedni o drugima i koliko je značajno da djecu još u najranijem uzrastu učimo socijalnim vještinama i važnosti kontakta sa vršnjacima osnova je metodologije nazvane 'Krugovi prijatelja', koja je u protekle dvije godine primjenjivana u deset osnovnih škola i dva vrtića na području Kantona Sarajevo.

Foto: FENA

Učiteljica u Katoličkom školskom centru "Sv. Josip" u Sarajevu Vanja Moljević metodologiju 'Krugovi prijatelja' primjenjuje od 2016. godine, a ističe da se ukazala potreba za tom vršnjačkom podrškom.



U razgovoru za Fenu pojašnjava da je preduvjet za primjenu metodologije 'Krugovi prijatelja' odobrenje odnosno suglasnost roditelja svih učenika u razredu, kao i roditelja djeteta koje je u fokusu. Naravno, potrebno je da i dijete pristane da bi se realizirala ta vrsta vršnjačke podrške.



- Nakon radionice u kojoj sudjeluju svi učenici jednog razreda (osim fokus djeteta), uz posebne krugove podrške, razvijamo empatiju kod učenika odnosno stvaramo vezu između osjećanja koje uzrokuje određeno ponašanje. Učenici tako već tad spoznaju zbog čega je neko dijete izolirano ili se ponaša na način koji baš i nije prihvatljiv u školi niti bilo gdje drugo - priča učiteljica.



Potom učenici volonteri (izabrani na prvoj radionici) pred djetetom koje je u fokusu govore ono što su govorili na prethodnoj radionici kad njega nije bilo. Tako on ima priliku čuti što to dobro radi, a šta je to u čemu baš i nije dobar.



- Iz svog iskustva znam da je tako jedno dijete prvi put čulo da njegovi drugari iz razreda o njemu govore nešto lijepo. Vršnjačka podrška metodologijom 'Krugovi prijatelja' omogućava djeci koja su socijalno isključena ili imaju poteškoća u komunikaciji sa vršnjacima da se lakše socijaliziraju i shvate da imaju slične probleme kao i njihovi vršnjaci - pojasnila je.



Učiteljica Moljević kaže da su reakcije roditelja pozitivne, a i na nju je to pozitivno utjecalo. Spoznala je, kaže, da su djeca sretnija i lakše je raditi sa njima.



- Nije im više ništa bauk. To je iskustvo koje me potiče da i dalje koračam tim putem odnosno da pitam djecu za mišljenje - kaže.



Metodologija 'Krugovi prijatelja' realizirana je u okviru programa nazvanog "Regionalnom saradnjom do inkluzivnog obrazovanja - Metodologija Krugovi prijatelja" u koji je tokom dvije godine bilo uključeno više od 300 djece uzrasta od četiri do 14 godina. Održane su i radionice s roditeljima, a obuku su uz mentorstvo "Centra za interaktivnu pedagogiju" iz Beograda vodili stručnjaci iz "Inclusive Solutions" iz Velike Britanije. Rezultati postignuti kroz taj dvogodišnji program otvorili su nadu da će primjena biti i nastavljena te da je “otvoren prostor da se na jedan drugačiji način promišlja o djetetu i o njegovim potrebama”.





