U većem dijelu Bosne i Hercegovine ovoga jutra saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu.

Povećana je opasnost od odrona, a mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti na pojedinim dionicama u višim predjelima.



Zbog održavanja manifestacije „Dani Ajvatovice“ danas i sutra od 16.00 do 17.00 sati doći će do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M-5 (ulica 14.septembar ) i M-16 (ulica 770 Slbbr.) od zgrade PTT-a do BP „INA“ u Donjem Vakufu. Iz istog razloga na području Srednjobosanskog kantona do 24 sata 01.07. zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnih tereta.



Zbog održavanja memorijalne trke na području Unsko-sanskog kantona danas će se saobraćati usporeno u smjeru kretanja učesnika trke na relaciji Ćoralići-Cazin-Srbljani-Bihać-Dubovsko (M-4.2, M-14 i M-5). Vozačima se skreće pažnja da poštuju upute policije i ovlaštenih osoba iz pratnje.



Na autoputu A-1 dionici Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta s autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT



A-1



Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Lepenica-Tarčin, zbog radova na učvršćivanju potpornog zida, zatvorena je vozna traka u smjeru Tarčina. U vrijeme izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



M-14



Srbljani-Bosanska Krupa, zbog radova na saniranju škarpi i kosina saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.



M-14.1



Bosanski Brod-Bosanski Šamac (u naselju Liješće), u toku su deminerski radovi, zbog čega će svakodnevno, u vremenu od 07.00 do 14.30 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



M-16



Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-16.1



Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), zbog izvođenja neophodnih radova na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.



M-17



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sarajevo–Foča, zbog većeg na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



REGIONALNI PUTEVI



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-446 Trebević (dionica: skretanje za vrh Trebević-Brus), zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u vremenu od 08.00 do 17.00 sati, saobraća se usporeno.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07.00 do 17.00 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.



R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



SARAJEVO



- Zbog manipulativnih radova večeras od 23.00 sata do sutra ujutro (01.07.) do 04.00 sata doći će do obustave saobraćaja u krajnjoj desnoj traci dozvoljenog smijera u ulici Prijedorska u dužini od 50 metara (od raskrsnice sa ulicom Žrtava fašizma prema ulici Bulevar Meše Selimovića-mostu “Otoka”).



- Zbog održavanja manifestacije “Vogošćanski dani” do 01.07. od 19.00 do 23.00 sata obustavlja se saobraćaj u ulici Jošanička (od skretanja za OŠ “Mirsad Prnjavorac” do raskrsnice sa ulicom Samira Gradišića).



- Zbog sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj u ulici Sutjeska.



- Zbog izvođenja neophodnih sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Kamenica (od broja 47 do broja 88). Radovi se izvode etapno do 50 metara, a za vrijeme obustave, alternativni pravac je Kamenica-Mahmutovac-Paje Malta i obratno.



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmijenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog sanacionih radova, od 07.00 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.



- Zbog izvođenja neophodnih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulicama: Ljubljanska, Čobanija, Franjevačka i Jošanička.



MOSTAR



Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita, od pozorišta prema ulici Braće Brkić.



BRČKO



Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice Ilićka, usporeno se saobraća na dijelu magistralnog puta M-14.1 na spoju ulica Bijeljinska i Ilićka I.



VELIKA KLADUŠA



Zbog održavanja međunarodne atletske trke danas od 15.30 do 21.15 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoim putu M-5 Trg Mladih u Velikoj Kladuši. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravac ulicama: Mahmuta Zulića, Ibrahima Miljkovića Uče, Banijskom i Đure Pucara Starog, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.





