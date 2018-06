Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da bi trebalo da odgovaraju tužioci, koji, kako kaže, namjerno drže predmet u vezi sa slučajem stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića.

arhiv / 24sata.info

Istakao je da narod i institucije u RS-u ne imenuju tužioce, te naveo da su mnoge stvari nastale nakon smrti Davida Dragičevića potpuno ispolitizovane i da je došlo do zloupotrebe institucija.



- Jedino što ostaje jeste da MUP ili ja podnesemo krivičnu prijavu protiv postupajućeg tužioca za nečinjenje i za to postoje razlozi. Ovdje neko namjerno drži ovaj slučaj, namjerno bira vrijeme kad će činiti ili neće činiti. To je potpuna neodgovornost - ustvrdio je Dodik.



Ponovio je da poslanici SNSD-a neće glasati za izvještaj skupštinskog Anketnog odbora u vezi sa slučajem Davidović.



Ističući da je Anketni odbor zloupotrijebio zakonska i svaka druga prava, Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci ustvrdio da je predsjednik ovog odbora Branislav Borenović “zloupotrijebio ovaj odbor te da je sve učinio da pokaže da nije dostojan javne obaveze i javne dužnosti”.



Entitetski predsjednik je je optužio i lidera SDS-a Vukotu Govedaricu “da ide u strane ambasade i govori da sve što se radi u Srbiji je za podršku Miloradu Dodiku ili nekom sličnom”.



Navodeći da je “ozbiljna greška bila ukidanje vojske RS, ustvrdio je da RS mora pokušati da vrati neke od nadležnosti”.



- Oduzeli su nam obavještajnu službu da bi ona na nivou BiH radila protiv RS i Srbije. Prije toga su učinili sve da ukinu parlamentarni nadzor nad obavještajnom službom da bi mogli raditi ovo što sam rekao - ustvrdio je Dodik.

(FENA)