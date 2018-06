Danas se našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti očekuje se na jugu i u istočnim područjima.

U jutarnjim satima, ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima sa slabom kišom. Tokom dana, u cijeloj zemlji nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 22 stepena.



Za vikend razvedravanje.



U subotu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima uglavnom u Bosni. U Hercegovini sa ponekim lokalnim pljuskom od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Postepeno razvedravanje od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 28 stepeni.



U nedjelju u Hercegovini sunčano vrijeme. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu zemlje od 26 do 29 stepeni.



Početak nove radne sedmice slično vrijeme. U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 28 stepeni.

(avaz)