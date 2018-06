U vrijeme sve jačih tenzija u Bosni i Hercegovini i zapaljivih izjava hrvatskih političkih prvaka o mogućnosti „skorog raspada BiH“, pojedine entitetske i kantonalne strukture ubrzano se naoružavaju pod plaštom tobožnje „modernizacije policijskih struktura“ novim materijano-tehničkim sredstvima.

Ilustracija / 24sata.info

Prema pouzdanim saznanjima Inforadara, a koja su kasnije institucionalizirana u pogledu već raspisane javne nabavke, MUP Hercegbosanskog (Livanjskog kantona) kupuje više stotina, možda čak i cijelu hiljadu novih automatskih pušaka!



Zašto i za koje namjene – možemo samo da nagađamo. No, treba svakako naglasiti da je ovo kanton kojim suvereno vladaju Dragan Čović i HDZ BiH. Također, ovo je kanton iz kojeg dolazi i zamjenica predsjednika HDZ-a Borjana Krišto, inače Čovićeva desna ruka. Više nije ni javna tajna da je upravo Krišto ta koja iz sjene drži sve poluge vlasti u ovom dijelu BiH.



Prema detaljima javne nabavke, koja je međunarodnog karaktera, iz budžeta Vlade Hercegobosanskog kantona, koju predvodi HDZ-ov premijer Ivan Jozić, biće izdvojeno čak 400.000 KM za novo naoružanje, što je ogroman novac za ove namjene budući da je riječ tek o jednom kantonu, odnosno o policiji jednog kantona.





Foto: Faksimil dijela međunarodnog tendera o nabavci pušaka



Iz same ove činjenice proizilazi da su u Livnu priprema naoružavanje čitave jedne male (policijske) brigade, i to tri mjeseca pred izbore koji bi mogli da budu najdramatičniji u poslijeratnoj BiH.



Treba li podsjećati da su, jedan za drugim, i to u više navrata, i Dragan Čović i Marinko Čavara, i Borjana Krišto, nedavno i Božo Ljubić, i mnogi drugi „upozorili“ na mogućnost „raspada Bosne i Hercegovine“, ukoliko ne budu usvojene izmjene Izbornog zakona BiH po diktatu HDZ-a, a koje bi, faktički, osigurale vječitu vlast hadezeovcima.



Osim toga, posljednih mjeseci, a pogotovo posljednih sedmica, uočljiv je pojačan agresivni pristup dnevnoj politici medija pod Čovićevom kontrolom, koji otvoreno prizivaju sukobe, a čak su „otvorili i lov“ na pojedine političare sa sjedištem u Sarajevu.



(Inforadar)