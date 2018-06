U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno s pljuskovima. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

arhiv / 24sata.info

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.



U Bosni će u subotu, 30. juna pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima uglavnom. U Hercegovini će biti s ponekim lokalnim pljuskom od sredine dana prema poslijepodnevnim satima.



Postepeno će doći do razvedravanja od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.



U Hercegovini će u nedjelju 1. jula biti sunčano vrijeme, a u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 13, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 29 do 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)