U Bosni i Hercegovini neće se praviti izbjeglički kampovi. Mi smo žrtva migrantske krize i trpimo posljedice, možemo biti samo u svojstvu dobrog domaćina, kazao je danas ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, nakon sastanka Operativnog štaba za pitanje migracije.

Dragan Mektić / 24sata.info

Naveo je da je do sada u BiH registrirano 7.128 migranata, od toga je njih 6.354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.



- Primili smo 317 osoba po osnovu readmisije iz Hrvatske, a 575 predali drugim državama po osnovu readmisije. U ovu brojku od 7.128 osoba nije uračunat dio migranta koji su se prijavili nadležnim službama - kazao je Mektić.



Granična policija BiH u proteklih sedam dana, dodao je, spriječila je ulazak 490 migranata na prostor BiH, a dodatne policijske mjere donose rezultate.



- Danas smo analizirali koja su to područja koja su najviše opterećena. Sada je to prostor oko Zvornika i fokusirat ćemo se na dodatne policijske snage na južnom dijelu BiH - istaknuo je ministar.



Pojasnio je da migranti u BiH dolaze najviše iz Bugarske i Grčke te da im je namjera da samo tranzitiraju preko zapadnog Balkana i otići dalje u EU.



- Ključni problem treba rješavati EU, a mi smo na raspolaganju kao partneri. Ali rješenja nema, osim što se o tome svaki dan raspravlja u Briselu - izjavio je Mektić.



Istakao je da će BiH za migrante osigurati bivšu kasarnu Ušivak u Hadžićima i objekat u Unsko-sanskom kantonu.



- Ne interesuju me ničije pare taman one bile i od EU koje su namijenjene da se u BiH prave izbjeglički kampovi - rekao je Mektić.



Naveo je da u BiH mogu biti samo dva centra za migrante, te da je najviše osoba došlo iz Pakistana.



- Tamo nema rata, oni ne bježe od sigurnosnog stanja, nego su to ekonomski migranti. Ne možemo primati ekonomske migrante - zaključio je Mektić.



(FENA)