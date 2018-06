Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je BiH "nesposobna i izgubljena" da se odbrani od bilo kakve opasnosti, pa i od migranata.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao da je RS posljednjih nekoliko mjeseci upozoravala na talas migranata koji će značajno iskomplikovati odnose u zemlji, "a BiH je pokazala da za to nema nikakav plan".



"Mi smo izašli jasno i što se tiče RS nemamo mogućnost da organizujemo nikakve centre za migrante gdje bi oni boravili makar i jedan dan. Ne želimo uopšte da prihvatimo evropsku pomoć za te centre, jer smatramo da je to uvođenje na mala vrata dugoročnog ostanka tih ljudi na prostoru naše zemlje", rekao je Dodik.



Ocijenio je da bi boravak migranata na prostoru RS zakomplikovao već "rovitu" situaciju koja je opterećena složenim odnosima između naroda, kao i da bi ugrozio bezbjednost.



On je na pitanja u vezi s njegovom tvrdnjom da postoje brojni dokazi da britanske obavještajne službe imaju prislušni centar i da prate državni vrh RS, kao i da pretpostvalja da je ista situacija i u Srbiji, rekao da je cinično to što se kao izgovor za tako nešto koristi navodna kontrola poštenih i fer izbora "a u stvari oni rade na svojim dugoročnim projektima".



"Dugoorčni projekat Britanaca je stvaranje unitarne i centralizovane BiH, a mi smo protiv toga", rekao Dodik i naveo da je takođe cinično što govore da podražavaju RS "a onda ulaze u po njima suverenu zemlju, bez ikakve dozvole lokalnih vlasti".



Na pitanje da li će srpske stranke izaći jedinstveno na izbore Dodik je rekao da su one uvijek politički jedinstvene, ali da postoje i oni koji sada formiraju partije kako bi se politički okoristili na tim izborima.



"Mi smo na mjestima gdje su Srbi dominatni i važno nam je da tamo zadržimo lokalnu vlast", rekao je, ali i dodao da se bore i za skupštinu BiH.



Kako je rekao, RS pomaže Srbe na KiM, ocijenivši da najbolje razume kroz šta oni prolaze i kakve pritiske trpe od međunarodne zajednice.



"Kao što hoće da nestane RS, tako hoće i da nestanu Srbi sa KiM. Mi to razumijemo možda i više od nekih ljudi iz Srbije", naveo je Dodik.





(Tanjug)