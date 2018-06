Danas će, kako saopćavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Obilnije padavine u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, gdje je očekivana količina padavina od 20 do 40, lokalno i do 60 l/m2. U ostatku naše zemlje uglavnom se očekuje od 5 do 15, lokalno do 25 l/m2 kiše.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 14 do 19, na jugu od 21 do 27 stepeni.



Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Krajini. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 15 do 21, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 22 do 28 stepeni.



U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine u drugom dijelu dana. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 15 do 20, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 stepeni.



Prvog dana vikenda odnosno u subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Padavine prestaju poslije podne. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 24, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.



(Avaz)