U BiH je do 23. juna ušlo 7.200 migranata i svi su registrirani! Podatak je to Službe za poslove sa strancima, a direktor Slobodan Ujić kazao je za „Dnevni avaz“ da će ovaj broj znatno porasti do Nove godine.

- Ako mi budemo gledali šta se događa i ne budemo poduzimali mjere s ciljem jačanja granice, ući će ih mnogo više od 10.000. Uglavnom, mi ne smijemo biti mirni u slučaju zatvaranja granica Hrvatske - kaže Ujić.



Povećan pritisak



On dalje objašnjava da je za sada sve pod kontrolom, ali da BiH ima problema zato što nisu predviđena sredstva za angažiranje 150 do 200 policijskih službenika drugih agencija u svrhu čuvanja granice.



- U slučaju zatvaranja granice Hrvatske, država BiH mora iznaći mogućnost, moraju se obezbijediti i ljudski i materijalni potencijali da se stave u funkciju GPBiH i da i mi isto zatvaramo granicu Srbiji i Crnoj Gori. Ali, mi s ovim kapacitetima i da hoćemo, ne možemo zatvoriti granicu. Sve naše agencije popunjene su 70 do 80 posto - dodaje direktor Službe za poslove sa strancima.



Na molbu da prokomentira izjavu Anela Ramića, ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, da granični policajci Srbije pokazuju migrantima put do BiH, Ujić kaže da je evidentno da migranti s lakoćom prelaze teritoriju Srbije, ali i Crne Gore.



Ujić: Ne smijemo biti mirni



- Možemo pretpostaviti da zvanični organi i Srbije i Crne Gore okreću glavu. Mi to možemo vrlo lako osjetiti, jer imamo povećan pritisak na našu granicu. Ali, i migranti zaobilaze njihove legalne granične prijelaze – ističe Ujić.



I dok se državne policijske agencije bore s ilegalnim migracijama, izbjeglice se pokušavaju na sve moguće načine domoći Evropske unije. Pokazuje to i jučerašnji primjer kada su službenici Uprave za indirektno oporezivanje na carini u Sarajevu, u jednom od kamiona pronašli šest osoba. Bili su to migranti iz Iraka koji su se namjeravali domoći Italije.



BiH u opasnosti



Dodatno zabrinjavaju i izjave Pitera van der Overarta (Peter Van der Auweraert), regionalnog koordinatora UN-a za migracije, za utjecajni njemački list „Sueddeutsche Zeitung“. On je kazao da je BiH u opasnosti da postane zemlja u kojoj će migranti ostati zaglavljeni.



- To bi bilo fatalno za siromašnu i razorenu zemlju, iako stanovništvo zbog iskustva iz nedavnog rata želi pomoći migrantima – izjavio je Overart za njemačke medije.



Mektić priznao: Institucije su pale na ispitu



Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, kazao je jučer nakon sjednice Vijeća ministara da je organizirani kriminal preuzeo migrantsku rutu.



- Svi smo pali na ispitu i organizovani kriminal nam je preuzeo rutu. U BiH je registrovano više od 7.000 ilegalnih migranata, 600 ih je podnijelo zahtjev za azil. Nijedan nije odobren, što ukazuje na to da migranti ne žele azil, samo formalno podnose zahtjev kako bi opravdali boravak u BiH. Zloupotrebljavaju institut azila. Prihvatili smo po osnovu readmisije od Republike Hrvatske 317 migranata, a drugima predali više od 500 nezakonitih migranata - kazao je, između ostalog, Mektić.



U kampu u Delijašu trenutno 55 migranata



Iako ima kapacitet od 154 mjesta, kamp u Delijašu kod Trnova je poluprazan. Trenutno u ovom kampu, iako ima pristojne uvjete, boravi oko 55 migranata. Činjenica da u kampu nema interneta, tjera izbjeglice iz ovog centra da dnevno.



