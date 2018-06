O predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Turskoj i pobjedi AK partije i Recepa Tayyipa Erdogana, ovog jutra razgovarali smo sa Bakirom Sadovićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine u Turskoj.

Sadović je na početku razgovora za N1 kazao da je vrlo značajno da je kandidat Muharrem Ince privatio rezultate izbora.



"Ono što je najznačanije za Tursku je da je sve pošlo mirno. To će najveći uticaj imati na ekonomiju zato što ekonomija i berza ne vole nestabilnosti. Tokom vanrednog stanja je bilo napetosti nakon državnog udara. Erdogan je u svojim predizbornim skupovima obećao ukidanje vanrednog stanja", kazao je Sadović.



Govoreći o odnosu prema Bosni u Hercegovini nakon izbora, ambasador je naveo da BiH ima dobru poziciju.



"Turska voli BiH, pomaže Balkanu i BiH. Ne očekujem nikakvu promjenu već kontinuitet dosadašnje politike. Uz neki drugi izborni rezultat, svi započeti projekti na Balkanu, sve bi došlo na neki način u pitanje da nemamo ovaj kontinuitet u turskoj vladi. Ono što je za nas značajno jeste da očekujemo nastavak ekonomske kooperacije. Očekujemo da Turska i dalje ostane naš saveznik na putu ka euroatlanstkim integracijama i NATO-u", naveo je Sadović.



Kako je kazao, ovi izbori su pokazali gdje turski narod želi da vidi Tursku.



"Rezultati su pokazali kakvu vanjsku politiku žele građani. Turci vole jaku državu i jakog lidera. Izabrali su svog lidera iz svoje vladajuće partije. Ja sam bio u Australiji gdje su izbori obavezni, ako ne izađete na izbore plaćate kaznu. Izlaznost u drugim zemljama, pogotovo u Zapadnoj Evropi, ne prelazi 50 posto. Turci su vrlo zainteresirani za politiku i politička zbivanja. Strastveni su oko politike i fudbala. Turci vole promjene, vole dinamiku. U ovih godinu dana koliko sam ovdje, nema sedmice da ne budu veliki politički skupovi. Oni su ovog puta odlučili da daju veliku podršku AK partiji i Erdoganu", kazao je Sadović za N1.



Kaže da je Turska prije dolaska AK partije, imala veliku nestabilnosti.



"Svakih 10 godina je bio državni udar, bilo je političkih ubistava. Dolaskom AK partije to je jednostavno nestalo. Postoji nešto što ovdje u Turskoj smatraju da je to neka vrsta povjerenja i iskrenosti koju turski građani osjećaju prema predsjedniku Erdoganu. Vide se rezultati, da je više škola, da je infrastruktura bolja, da ima više bolnica, a Turska igra ulogu u regiji i svijetu koju nikada nije prije igrala", poručio je Sadović.



O slučaju Selmira Mašetovića Sadović je kazao da će se više znati u septembru.



"Nakon neuspjelog pokušaja državnog udara, jedan dio ljudi u BiH i Evropi, ne razumije kakvu je traumu doživjela Turska tokom 2016. godine i sve što se poslije dešava. Turska je odlučila da nikada više ne dozvole da imaju tzv. paralelnu državu koja je pokušala prevrat. Poslije toga su krenula preispitivanja. Jedan broj ljudi je pod tim istragama. Bio sam sam sa njim prije nekoliko dana, vratio se nekom normalnom studentskom životu. Sljedeće pojavljivanje pred sudom je zakano za septembar. Žao mi je što su neki političari iskoristili nevolju u kojoj se našla porodica Mašetović .Tražili smo pravovremno i posjetu generalnog konzula, da komunicira sa porodicom, advokat je uspio da isposluje da se brani sa slobode", kazao je Sadović za N1.



