Balerine baletske škole Balet Mostar Arabesque danas su nastupile Dance World Cupu koji se održava u Španiji u gradu Sidges. Plasman u Španiju je osiguran još u februaru ove odine kada su se mostarske balerine u Zenici na najvećem plesnom spektaklu kvalifikacija zemalja regiona, pokazale u najboljem svjetlu.

Radi se o balerinama uzrasta od 5 do 15 godina.



Finalno takmičenje u održava se u španskom Sidgesu od 22. do 30.06., a pored mostarskih balerina na takmičenju sudjeluju i druge takmičarke iz ukupno 47 zemalja sa pet kontinenata.







Ukoliko se u obzir uzme da se mostarske balerine takmiče rame uz rame sa svjetskim školama i akademijama koje imaju ogromnu logističku i financijsku podršku, time je njihov uspjeh još i veći.



“Ogromna je stvar dovesti 31 dijete od 5 do 15 godina na međunarodno natjecanje i uspjeti da se svako od njih kvalifikuje u finale ovakvog tipa. Moj cilj je od samog početka bio omasoviti balet i približiti ga običnom čovjeku. Mislim da ovaj domen umjetnosti treba više ponaroditi, kako bi još više došao do izražaja i opstao u ovom modernom vremenu, rekla je direktorica Balet Mostar Arabesque, prof. Arleta Ćehić koja već 12 godina čini ogromni napor u oživljavanju baleta u Mostaru, HNK ali i šire.





