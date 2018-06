Nadzorni odbor Aluminija smijenio je Maria Gadžića s mjesta direktora ove firme koja bilježi zastrašujuće gubitke, vjerovatno najveće u svojoj povijesti, a njega će tokom narednih šest mjeseci, a vjerovatno i nakon toga, odmijeniti Dražen Pandža, koji je do sada vodio odjel finansija u Aluminiju i bio praktično „desna ruka“ smijenjenom direktoru.

Foto: 24sata.info

Već sama ta činjenica da je za novog direktora izabran najbliži suradnik prethodnog, dovoljan je dokaz da se suštinski u mostarskom Kombinatu ništa ne dešava. Cijelu predstavu sa smjenom Gadžića i dovođenjem njegovom prvog suradnika Pandže, režirao je vrh HDZ-a koji je naprosto morao nešto poduzeti kako bi stvorio privid da ne sjedi skrštenih ruku i ne poduzima ništa na zaustavljanju daljnjeg propadanja najveće industrijske firme u Hercegovine.



Gadžić je u petak optužio dio uprave kompanije, nadzornog odbora i sindikata za korupcijsku aferu povezanu s uzimanjem mita za zapošljavanje nekoliko sati nakon što je Nadzorni odbor najavio kako će ga smijeniti s mjesta direktora.



Predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Dalibor Miloš rekao je da je u proteklih godinu dana ostvaren gubitak od dodatnih oko 44 miliona KM, te da s tim iznosom ukupan gubitak Aluminija iznosi između 350 i 360 miliona maraka!



“U zadnjih godinu dana društvo je napravilo dodatan gubitak od 43 miliona maraka. Možda se može govoriti da je jedan dio gubitaka povezan s tržišnom situacijom u svijetu, ali smo prilično sigurni da upravljanje društvom nije bilo dobro”, rekao je Miloš, „zaboravljajući“ pri tome činjenicu da je društvom upravljao tandem Gadžić-Pandža, i da sada već bivši direktor nije mogao napraviti ništa loše bez znanja i pristanka šefa finansija.



“Ovakvi rezultati će nas vrlo brzo dovesti do točke gdje više nema povratka. A do nje smo jako, jako blizu. Ne bismo ipak ovo sve radili da ne mislimo da se možemo izvući. Mislimo da ima dovoljno drugih mogućnosti, ali samo ako ćemo raditi pošteno i čestito”, rekao je predsjednik NO Dalibor Miloš, koji je na tu dužnost imenovan voljom Čovićevog HDZ-a.



Ostaje još samo da Miloš objasni kako će isti ljudi preko noći provoditi novu, drukčiju poslovnu politiku?!



(SB)