Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, u srijedu će posjetiti općinu Srebrenica, i tom prilikom će se sastati sa načelnikom Općine Mladenom Grujičićem i sa njegovim zamjenikom Nerminom Alivukovićem.

Potočari / 24sata.info

- Dobio sam poziv u kojem stoji da ambasador Petar Ivancov želi sastanak s mnom kao zamjenikom načelnika Općine. Naravno, prihvatio sam da razgovaram s ambasadorom, a zatim je uslijedio i drugi poziv gdje je ambasador izrazio želju da posjeti Memorijalni centar Potočari i oda počast žrtvama genocida. Ja postujući stav žrtava i Udurženja majki koji je već od ranije poznat javnosti, a to je da se ne dozvoli dolazak u Memorijalni centar svima koji negiraju genocid u Srebrenici, nisam mogao prihvatiti taj poziv. Znamo, vrlo dobro kakav je stav Rusije po tom pitanju koji je iznijela u Ujedinjenim nacijama stavljajući veto na rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Iz tog razlog ja nisam mogao prihvatiti poziv da dočekam ambasadora Rusije u Memorijalnom centru Potočari – kazao je Feni Alivuković.



On dodaje kako ima nezvanične informacije da je i Uprava Memorijalnog centra, vođena stavom Udruženja, odbila da primi ruskog ambasadora u tom prostoru.



Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da smatra opravdanom odluku zamjenika načelnika Nermina Alivukovića.



- U skladu sa željama porodica žrtava ispravna je odluka da se ne dočeka ambasador Rusije Petar Ivancov. U Memorijalnom centru Potočari nema mjesta za one koji nisu spremni da prihvate činjenicu da je sudski dokazan i presuđen genocid nad Bošnjacima. Ruska Federacija sa svojim negativnim stavom u UN-u, kada je bila rasprava o rezoluciji genocida u Srebrenici, jasno je stala na stranu onih koji su počiinili genocid i provodili udruženi zločinački poduhvat. Nadam se da će oni razumjeti stavove predstavnika Bošnjaka i da će konačno prihvatiti činjenicu da je u Srebrenici sudski dokazan i presuđen genocid, te da će se u skladu s tim se ponašati u budućnosti. Rusko "ne" u UN-u kada je bila rasprava o rezoluciji o Srebrenici je ponovni atak na žrtve genocida i ponovo ubijanje tih ljudi, jer ubijanje istine i neprihvatanje istine znači neprihvatanje pravde, kazao je Salkić.



(FENA)