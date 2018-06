Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko sastao se danas u Sarajevu s članovima "Kongresne grupe posvećene problemu Mostara" pri Kongresu Vijeća Evrope za lokalne i regionalne vlasti, koje je izvijestio o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, posebno u vezi s Mostarom, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika u BiH.

Foto: FENA

- Pozdravljam nedavnu seriju razgovora lokalnih stranačkih predstavnika u Mostaru. To je potvrda činjenice da bez obzira što je izgubljeno dosta vremena, domaći dijalog i politički kompromis još mogu dovesti do rezultata - rekao je.



Visoki predstavnik je naglasio koliko je značajno riješiti pitanje Mostara što je prije moguće i to na način da rješenje bude u skladu s odlukom Suda, da je pravno valjano i da ne dijeli grad. On je također dodao da su "građani Mostara već dugo vremena lišeni prava glasa i da političke stranke koje su odgovorne za implementaciju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine snose odgovornost za ovu situaciju".



Ova obaveza neće jednostavno nestati već je političari moraju izvršiti, poručio je visoki predstavnik u BiH.



(FENA)