Ovogodišnji izbori u Republici Turskoj protekli su u fer i demokratskoj atmosferi, a zabilježena je rekordna izlaznost na izborima od 90 posto, kazao je danas ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç u izjavi za Fenu i Anadoliju.

Haldun Koc / 24sata.info

Prelimarni rezultati izbora, prvi put održani po novom sistemu nakon što su građani Turske izmjenom Ustava prošle godine usvojili novi predsjednički sistem, pokazali su da će i u narednom mandatu Tursku voditi dosadašnji predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koji je osvojio 52,6 posto glasova.



Ambasador je dodao da su izbori protekli u demokratskoj i transparentnoj atmosferi, a velikim uspjehom za Tursku demokratiju nazvao je i činjenicu da su i protivkandidati na demokratičan način prihvatili rezultate jučerašnjih izbora.



Turska ima 56.322.632 registrirana birača, a njih 90 posto ostvarilo je pravo glasa što je svojevrstan rekord ne samo u Turskoj nego i u svijetu, dok je u na 123 mjesta u diplomatskim predstavništvima Turske širom svijeta pravo glasa imao 3.477.333 građanina, a 50,11 posto je iskoristilo to pravo.



- To je također velika izlaznost za glasanje u inostranstvu gdje se moglo glasati od 7. do 19. juna. U Ambasadi Turske u Sarajevu glasalo je 60 posto birača s pravom glasa što je također rekord - kazao je ambasador Koç.



Ambasador smatra da ovakva izlaznost predstavlja pokazatelj demokratije Turske te da građani znaju da je njihova budućnost u njihovim rukama zbog čega žele da je oblikuju te da daju doprinos vlastitoj budućnosti.



Turski ambasador u BiH izrazio je nadu da će ovi izbori donijeti mnogo uspjeha Turskoj, ocjenjujući da jaka i stabilna Turska zasigurno može doprinijeti stabilnosti regije u kojoj se nalazi, ali i šire.



Nakon što Komitet za izbore Turske objavi zvanične, potvrđene i konačne rezultate izbora prvo će uslijediti formiranje parlamenta po novom sistemu jer sada to tijelo imati 600 parlamentaraca, a ambasador Koç smatra da će tako brojniji parlament moći bolje odgovoriti aktuelnom trenutku.



Mišljenja je da politička stabilnost garantira i ekonomski razvoj te je za primjer naveo da je na berzama bilo napetosti uoči izbora, ali već danas zabilježeno je promjena turske lire u odnosu na američki dolar i euro što jer, ističe, indikator da će se stvari vraćaju u normalnu.



Naglasio je da se politika Turske prema BiH neće mijenjati, a odnos Turske prema BiH potrebno posmatrati kroz duge tradicionalne, historijske i međuljudske odnose veze i sve aktivnosti Turske u BiH sadržane su u želji da se podrži prosperitet BiH te da bi bili podrška na njenom putu koji sebi izabrala.



Podsjetio je da je i Erdoğan tokom posjete Sarajevu naglasio kakve odnose Turska želi s državama Balkana, a posebno s BiH i ovi rezultati bi trebali još više doprinijeti stabilnosti međusobnih odnosa, ali je i dodao da su i sada odnosi među zemljama stabilni, a trgovinska razmjena svake godine se povećava.



- Naše aktivnosti tumačiti na neki drugi način je potpuno pogrešno, nemamo drugih namjera osim da kao i za sve druge zemlje u regionu želimo da BiH bude stabilna i prosperitetna zemlja i u tom smislu ćemo je i nastaviti podržavati - zaključio je ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç.



Na kraju je još napomenuo da BiH očekuju parlamentarni izbori 7. oktobra, a želja Turske je da i oni proteknu u pozitivnoj i demokratskoj atmosferi te da će izborni rezultati biti implementirani, a nakon toga da se krene i realizaciju zajedničkih projekata.





(FENA)