Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića (21), izgubio je nadu da će domaće institucije riješiti slučaj smrti njegovog sina čiji je nestanak prijavljen 18. marta, a tijelo pronađeno šest dana kasnije na učšću Crkvene u Vrbas, a najavio je da će se obratiti i stranim državama potpisnicama Dejtonskog sporazuma.

Foto: 24sata.info

Davor Dragičević, tri mjeseca nakon pronalaska tijela njegovog sina, kao i u prethodnim sedmicama, i danas je u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka predao jednu prijavu u vezi s krivičnim djelom ubistva Davida Dragičevića, protiv nepoznatog počinioca, kakve mu građani dostavljaju lično ili putem pošte. Najavio je da će tokom sedmice predavati po jednu prijavu više svakog dana.



"Opet sam tražio da se izuzme fotodokumentacija Željka Karana koji je izvršio obdukciju Davida Dragičevića, 49 fotografija u boji", rekao je Dragičević nakon predaje prijave.



Rekao je da je na brojne dopise koje je do sada uputio institucijama RS-a dobio samo jedan odgovor, Mahmuta Švrake, republičkog glavnog tužioca, da se razmatra zahtjev za izuzimanje tužioca Dalibora Vreće i Želimira Lepira.



Od svoje borbe za istinu i pravdu Dragičević kaže da neće odustati, a za 7. jul ponovo je najavio veliki skup u centru Banjaluke.



"Pozivam ljude, bez obzira na vjeru i naciju, da pokažemo dostojanstveno da smo ljudi. Da pokažemo našu snagu i da ćemo istrajati u borbi za pravdu", kazao je Dragičević.



Naglasio je da mu podrška građana mnogo znači i daje snagu.



"Bio sam juče u Minhenu i tamo sam dobio ogromnu podršku od ljudi, a pri susretima sa pravnicima i njemačkim krim-inspektorima neslužbenu potvrdu za ovo što tvrdim da je David ubijen", kazao je Dragičević i dodao da je potvrdu dobio na osnovu dokumentacije i fotografija koje je prikupio.



Ubijeđen je da će ovaj slučaj završiti na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.



"Ovi naši neće riješiti ništa, zato sam u kontaktu sa stranim i delegacijama i institucijama i pokucaću na sve i jedna vrata", rekao je Dragičević.



Domaćim institucijama dao je rok do izbora, odnosno "dok otpadne prva Davidova dunja" u njegovom dvorištu.



"Ako se ne bude rješilo ubistvo Davida Dragičevića, onda ćemo uraditi sljedeće određene korake, mirno i dostojanstveno", kazao je on.



Na pitanje koji su sljedeći koraci, odgovorio je da postoji više mogućnosti.



"Ima građanaska neposlušnost, ima toga još mnogo, ima toga da se obratimo i stranim državama, potpisnicima Dejtonskog sporazuma. Ipak su oni ovdje nešto garantovali, a sad ovdje nemamo ništa, imamo zločince i ubice", dodao je Dragičević.





(AA)