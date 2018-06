Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Sezin Sinanoglu danas će potpisati ugovor o dodjeli dodatnih 200.000 eura za uništavanje nestabilnih zaliha municije u okviru projekta UNDP-a „EXPLODE+“ („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

