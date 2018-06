U Minhenu je danas održan skup podrške porodicama Dragičević i Memić koje tragaju za istinom o smrti svojih sinova Davida Dragičevića i Dženana Memića. Skupu je prisustvovao veliki broj građana, a izazvao je i veliku pažnju turista.

Foto: BN TV

Treći put , u roku od dva mjeseca, u Minhenu se održao skup „Pravda za Davida“.



Tačno u podne, na najpoznatijem trgu na Marienplatzu u centru Minhena okupilo se više stotina građana, porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, kako bi svojim prisutvom dali simboličnu podršku roditeljima tragično nastradalih Davora Dragičevića i Dženana Memića.



Medju prisutnima na ovom skupu bilo je i Nijemaca, koji su sa velikim interesovanjem, ali i razumijevanjem danas dali podršku „Pravdi za Davida“.



Obraćajući se prisutnima, Davor Dragičević je zahvalio organizatorima, kao i gradu Minhenu što je dozvolio organizovanje ovg trećeg po redu skupa „Pravda za Davida“. I na današnjem skupu u Minhenu, Davor je imao posebnu poruku za ubice njegovog sina.



Davor Dragičević pred okupljenima je ponovio da je njegov sin David mučen, silovan, mučki ubijen i bačen u kanalizaciju.



''Neću odustati, znam ko su organizatori, izvršioci i saučesnici. Imena ne spominjem jer mi to vlasti u Minhenu nisu odobrile. Ići ću do kraja. Ako se Davidovo ubistvo ne riješi do oktobra izbori neće biti održani'', kazao je Dragičević i pozvao građane BiH da daju veću podršku porodici Memić.



Prisutnima se obratio i Muriz Memić koji je kazao da njemu za dokazivanje pravde treba sudnica, a ne ulica, te je iznio detalje u vezi s nestankom i skrivanjem dokaza u predmetu “Dženan Memić”.



''Kako je moguće da imamo više oprečnih mišljenja vještaka o istom materijalnom dokazu'', upitao je Memić.



Kao primjer je naveo komad boje za koji je isti vještak, tvrdi, napravio dva različita nalaza.



''Kada je odbrana zatražila vještačenje ustanovljeno je da je komad boje nestao. Snimak s hotela je namjerno izbrisan i za to postoje materijalni dokazi. Moja porodica, prijatelji i advokat su prolazili kroz razna zastrašivanja, ali ja nikada neću odustati. Žao mi je što pored vlastite države moram tražiti pravdu na ulicama drugih država'', kazao je Memić.



Skup podrške porodicama Dragičević i Memić nedavno je održan i u Beču.



(BN)