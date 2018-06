U jutarnjim satima i u dijelu prijepodneva, u centralnim i istočnim područjima Bosne danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimično može pasti kiša i uglavnom je prohladno, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ilustracija / 24sata.info

U ostatku Bosne i Hercegovine je malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 24, na jugu od 23 do 26 stepeni.



U protekla 24 sata, u Nevesinju je palo kiše 48 mm po kvadratnom metru, u Bihaću 41, Sarajevu 33, Ivan- sedlu 32, Mostaru 31, na Bjelašnici 30, u Sanskom Mostu 26, Srebrenici 24, Gacku 21, Bosanskom Novom i Prijedoru 20, Jajcu 18, Mrkonjić-Gradu 17, Rudom 16, Banja Luci, Bugojnu i Sokocu 14, Zenici 12, Livnu 10, Trebinju 8, Doboju 6, Han Pijesku 5, Tuzli 4, Bileći i Zvorniku 3, Gradačcu 2 i Bijeljini 1.



Za sutra, 24. juna, je prognozirano prohladno vrijeme u jutarnjim satima i u većem dijelu BiH će biti malo do umjereno oblačno. U centralnim i istočnim područjima bit će umjereno do pretežno oblačno. Prijepodne će se postupno dodatno naoblačiti, a popodne i krajem dana se očekuje slaba kiša ili pljusak ponegdje u Krajini, Posavini i u centralnim djelovima.



Jutarnja temperatura bit će od 6 do 12 stepeni, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 24 do 28.



U ponedjeljak, 25. juna, bit će pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Padavina će biti uglavnom u drugom dijelu dana.



Prognozirana jutarnja temperatura je od 7 do 12, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.



U utorak, 26. juna, se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutro, na sjeveru bez padavina. Tokom dana, u cijeloj zemlji će biti nestabilno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





