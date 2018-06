Na graničnom prijelazu Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Ilustracija / 24sata.info

Zbog održavanja manifestacije ''Sveti Ivo'' u Podmilačju danas od 10.00 do 22.00 i sutra od 06.00 do 16.00 sati, zabranjeno je kretanje teretnim vozilima na magistralnom putu M-16 Jajce-Podmilačje-Banja Luka, saopćeno je iz BIHAMK-a.



U tim terminima alternativni pravac za ovu kategoriju vozila je Jajce-Mrkonjić Grad-Banja Luka.



Iz istog razloga, sutra do ponoći, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.



Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.



Zbog deminerskih radova na dionici M-14.1 Bosanski Brod-Bosanski Šamac (u naselju Liješće), svakodnevno, u vremenu od 07.00 do 14.30 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



Na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.





(FENA)