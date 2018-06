Aktuelni direktor Aluminija Mario Gadžić ustvrdio je danas da će u ponedjeljak biti smijenjen, a na njegovu poziciju imenovan v.d. direktora.

Prezentirajući medijima zaključke sa današnje sjednice Nadzornog odbora (NO) mostarskog preduzeća, Gadžić je kazao da je danas trebalo biti raspravljano o materijalnim dokazima koje je članovima NO dostavio u vezi s nezakonitim zapošljavanjem.

Ovakav zaključak NO Aluminija ostavio je Gadžića u potpunom šoku i nevjerici.



- Na sjednici uopće nisu razmatrani neoborovi materijalni dokazi o činjenju subverzivnih i nezakonitih radnji koje upućuju na iznude novca prilikom zapošljavanja u Aluminij - rekao je Gadžić na vanrednoj konferenciji za novinare.



Pojasnio je da je početkom juna iz neslužbenih izvora dobio informaciju da predsjednik Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić provodi određene nezakonite radnje i iznudu novvca za zapošljavanje u ovom mostarskom preduzeću. Pri tome se, navodi, spominjalo i njegovo, ali i ime predsjednika NO Dalibora Miloša.



- Preko privatnih i kanala uvezanih s inspektoratom i zakonodavnim tijelima obavio sam razgovor s jednom od žrtava iznude. Tokom tog razgovora prezentirani su mi detalji kako i na koji način se radi iznuda novca za zapošljavanje - ističe Gadžić.



Prema njegovim riječima, Biokšić se sa žrtvom iznude sastajao više puta, a za to postoje i neoborivi materijalni dokazi, odnosno audiosnimak sa jednog od sastanaka.



- Ovaj snimak ukazuje na nezakonita djelovanja kojim se od određenih kandidata, koji se nalaze na spisku za zaposlenje u Aluminiju, iznuđuje novac. Biokšić je snimljen kako govori kako sam ja trebao biti smijenjen i da je štrajk organiziran prije par tjedana isključivo u tom smjeru, ali da do toga nije došlo i da će doći do drugog štrajka, usljed kojeg moram biti smijenjen, a na moje mjesto će doći novi direktor, gospodin Pandža - navodi Gadžić.



Navodi kako Biokšić, dok je on na čelu kompanije, neće biti u prilici ubaciti žrtvu u Aluminij po dogovorenoj cijeni od 8.500 eura, već kod kooperanta „Maleko“, koji radi za Aluminij, a ta cijena za zaposlenje će iznositi 5.000 KM.



- Trezveno i odgovorno razmišljajući, išao sam u smjeru da prikupim što više materijalnih dokaza koje sam bio spreman predočiti kako NO, tako i zakonodavnim tijelima. Obavio sam sastanak s gospodinom Romeom Biokšićem, upoznao ga sa svim saznanjima, a on ih uopće nije negirao. Nakon tog sastanka u večernjim satima, Biokšić upućuje zahtjev NO za zaštitu svojih prava zbog razgovora sa mnom i optužbi koje sam mu ja navodno uputio - da sam ga optužio da je radio iznudu – pojašnjava Gadžić.



Uslijedila mu je, dodaje, zabrana kontakta s Biokšićem.



- Jedan od članova NO, zgrožen navedenim informacijama, traži hitnu sjednicu NO na kojoj će se raspravljati o navedenim temama i na svjetlo dana biti izneseni materijalni dokazi. Ta sjednica je održana danas, a ja sam zamoljen da joj ne prisustvujem - dodaje Gadžić.



Pozvan je da uđe pri samom kraju sjednice, kada mu je saopćeno da je zaključeno kako će u ponedjeljak u 10.30 sati biti održana nova sjednica, na kojoj će biti smijenjen, te imenovana nova v. d. Uprava Aluminija.



Gadžić je rekao da u izvještaju koji je poslao Nadzornom odboru nijednom riječju nije uputio inkriminacije ni protiv predsjednika Nadzornog odbora niti protiv bilo koga iz Uprave, osim citirajući izjave da se ta imena skupa sa njegovim spominju od strane žrtve iznude, istaknuvši da organi istrage i gonjenja treba da otkriju ostale stvari.



Odgovarajući na pitanje o zaposlenju njegove supruge on je kazao da je njegova supruga godinu ili dvije prije njegovog dolaska zaposlena u preduzeću, te da je on nije zaposlio. Gadžić je kazao da njegova plata nije onolika koliko se navodi (12 hiljada KM).



"43 miliona duga je nekakva polaga kojom treba da se inkriminira isključivo mene, međutim Nadzorni odbor i Uprava su odgovorni za upravljanje Društvom, a jednostavno, problem poslovanja ovog Društva jeste zbog loših kategorija u bankama, neoptplaćenih kredita još ih 2011.godine. Društvo nema mogućnost da dođe do dodatnog kapitala, do kojeg smo dolazili na brojne načine a jedina mogućnost za rješavanje cjelokupne problematike su rješavanje duga Elektroprivrede HZ HB, potpora vlasnika ili nekih investitora što bi omogućilo da odgovorno i tržišno možemo ugovarati električnu energiju na duže rokove", dodao je on.



Za usporedbu, naglasio je Gadžić, ukupni imputi Alumijina.d.d po pitanju svih sirovina u 85 posto iznosu su burzovne sirovine na koje niko ne može utjecati ali na taj dio se može utjecati ako imate dovoljnu količnu obrtnog kapitala i da možete unaprijed ugovarati po povoljnijim cijenama i osigurati povoljnije poslovanje.



On je kazao da zadnja dva puta nije bio pozvan na sjednicu Nadzornog odbora i da mu je od jednog člana fizički prijećeno.



"Imali smo jednu situaciju, gdje sam od jednog člana Nadzornog odbora doživio i fizičke prijetnje. Dotični gospodin dobio je otkaz jer je prekršio pravilnik i procedure te počinio kazneno djelo prijetnje ovlaštenom licu. Međutim, Nadzorni odbor je ubrzo gospodina vratio na posao", rekao je Gadžić te dodao da je to prijavljeno policiji.



Napomenuo da je njegova moralna i zakonska odgovornost da u ovom teškom trenutku istinito, odgovorno i transparentno, još uvijek vodeći Društvo, sve obznani u cilju spasa i daljeg nastavka poslovanja ovog Društva, kako bi se zaustavile radnje koje nisu utemeljene u zakonu.



Naglasio je kako smatra da je počinjeno kazneno djelo za što postoje materijalni dokazi.



"Moja odgovornost je da to prijavim. Ta tema je trebala biti razmatrana na sjednici Nadzornog odbora, i da se utvrde zaključci za dalje postupanje. Nisam prisustovao sjednici. Zamoljen sam da izađem i dobio sam na kraju zaključak da će Nadzorni odbor sa svim dokaznim materijalima napraviti prijavu nadležnim organima. Ostavljajući po strani šta će oni uraditi moja odgovornost kao prvog čovjeka ovog Društva jeste da to uradim i to sam i uradio", pojasnio je Gadžić.



Dodao je da mu je rečeno da je u ponedjeljak zakazuje nova sjednica za koju je dobio službeni dopis, sa tačkom dnevnom reda; Razrješenje direktora sa dužnosti.



On je na kraju pozvao premijeru i Vladi Federacije BiH, da sa svim ovim saznanjima izvrše reakciju sukladno njihovoj odgovornosti.

