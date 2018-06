Državno tužilaštvo je zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da Nihada Bojadžića proglasi krivim za zločine u Jablanici 1993. godine. Tužilac Sedin Idrizović kazao je da smatra dokazanim navode optužnice protiv Bojadžića, te dodao da Odbrana nije uspjela da dovede u sumnju iskaze svjedoka Optužbe.

Nihad Bojadžić / 24sata.info

"Tužilaštvo BiH smatra da iskazi naših svjedoka na uvjerljiv način potvrđuju sve ono što je optuženom stavljeno na teret. Dokazali smo sve relevantne pravne činjenice i zato predlažem da se optuženi oglasi krivim i kazni u skladu sa zakonom", naglasio je Idrizović.



Državno tužilaštvo se posebno osvrnulo na tezu Odbrane kojom se pokušava dokazati da Bojadžić nije bio u Jablanici 28. jula 1993.



"Svjedočenja samog optuženog da je bio u Sarajevu kritičnog dana na razgovoru s komandantom Seferom Halilovićem i od njega tražio novac, kao i svjedočenje Safeta Baltića koji potvrđuje ovo, pokazuje nelogičnost materijalnog dokaza Odbrane, naloga od 26. jula 1993. za izdavanje novca. O prisustvu optuženog u Jablanici ovog dana svjedočilo je čak 13 svjedoka Tužilaštva BiH", rekao je Idrizović.



Bojadžić je prvostepenom presudom iz aprila 2014. proglašen krivim za zločin protiv ratnih zarobljenika te je osuđen na godinu dana zatvora, dok je po 13 tačaka optužnice oslobođen krivnje.



Ovom presudom je proglašen krivim da je kao zamjenik komandanta odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH) 28. jula 1993., naredio vojniku da pretuče zarobljene pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u muzeju “Bitka na Neretvi”, kao i da je u bazi odreda u Donjoj Jablanici u septembru iste godine pucao oko glave svjedoku dok ga je ispitivao o oružju.



Oslobođen je, između ostalog, za dijelove koji se tiču premlaćivanja, uboda nožem u nogu, trganje infuzije iz ruke jednog zarobljenika i drugih navoda optužnice.



Optuženi Bojadžić je kazao da ne može biti spreman da iznese svoju završnu riječ na narednom ročištu jer mu se ugrožava pravo na odbranu.



"Oduzimaju mi laptop, kriju moje stikove od mene. Kada su me prebacili u Zenicu oduzeli su mi sve. Sve moje dokumente i zabilješke su mi oduzeli, policajci to čitaju, a to su povjerljivi dokumenti. Podigli su novac s mog depozita i kupili mi laptop, koji su mi sada oduzeli i sada kažu da kupim novi. Ja više nemam novaca za to", rekao je optuženi u svom obraćanju Apelacionom vijeću.



Braniteljica Vasvija Vidović je navela da je od samog početka procesa onemogućena komunikacija odbrane s optuženim.



Odbrana će iznijeti završne riječi 29. juna, javio je BIRN BiH.



(FENA)