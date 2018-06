Nakon jednosatnog štrajka upozorenja organizovanog 20. aprila, radnici Zračne luke Mostar početkom maja obavili su razgovor sa menadžmentom i direktorom Marinom Raspudićem, tokom kojih je tvrde, postignut dogovor, potpisan, ovjeren i protokolisan, ali kasnije ne i ispoštovan.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Sindikata uposlenih Darko Buntić tvrdi da se poštuje tek član koji se odnosi na isplatu toplog obroka na blagajni Aerodroma, a na čemu je na sastanku insistirao upravo Raspudić. Zbog toga su sindikalisti danas organizovali dvosatni štrajk, prijeteći ponovo i generalnim.



- Dogovoreno je da nam se poveća plata za 250 KM, ali to je ispunjeno samo jednom, da bi se kasnije ponovo vratilo na isto, tvrdi Buntić.



Dodaje i da se radnicima ništa ne plaća prema zakonu, podsjećajući na noćni i rad vikendom. Naveo je i da je broj putnika u Zračnoj luci u padu.



- U 2015. godini imali smo 75 hiljada putnika, u 2016. – 55 hiljada, u 2017 – 42 hiljade, a u tekućoj za šest mjeseci svega osam ipo hiljada putnika. Radnici putnike nisu otjerali. Imamo nerentabilne letove Germany wingsa, Zagreb je neisplativ, a Italijane više nemamo, iako je Međugorje pred nosom, dodao je Buntić.



Priznao je da su plate redovne, ali i da znaju kasniti po desetak dana, što pojedinim uposlenicima stvara probleme u bankama. Prosječna plata prema njegovim riječima iznosi između 750 i 800 KM.



- Zahtijevamo da se počnemo plaćati kako nalaže zakon, te da se uradi sistematizacija. U protivnom ćemo stupiti u generalni štrajk. Žao mi je ako će u tom slučaju neko ili nešto trpiti, ali ljudima je voda došla pod vrat, kazao je.



Direktor Marin Raspudić kasnije je tvrdio da kompletan menadžment, pa i on lično daju maksimalan dopsinos, dodajući da se vodstvo Sindikata u više navrata oglušilo na njegove pozive na potpis Kolektivnog ugovora. Sindikalistima je ostavio rok do ponedjeljka popodne, tvrdeći da je finansijska konstrukcija do kraja 2018. zatvorena, te da je obezbijeđen novac za plate, k-karte, pune doprinose, topli obrok i prevoz.



- Obećavam da ćemo imati uskoro redovite linije za Italiju, već imamo linije za Njemačku i Zagreb, tako da moramo biti zadovoljni. U okvirima svojih ovlaštenja i moći radnicima je obezbijeđeno sve. Ne mogu utjecati na Nadzorni odbor i Skupštinu, a nisam kriv ni što nemamo Gradsko vijeće. Prethodno vodstvo Sindikata imalo je razumijevanje i bilo je na dobrom putu. Neka građani procijene o čemu se ovdje radi, kazao je Raspudić.



(24sata.info)