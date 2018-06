Komentirajući proteste zbog povećanje cijene goriva u RS, Milorad Dodik u razgovoru za Vijesti.ba kaže da se zna ko to radi.

Milorad Dodik / 24sata.info

“Zaustavili su u Prijedoru najfrekventniju prometnicu a nakon dva dana smo im rekli; sklonite se, nemojte da vas mi sklanjamo. Ne možemo se mi povinovati onima koji su to organizovali, a Banjaluka zna ko je to organizovao i zato nemaju političke podrške, i to su momci koji su iz najbogatijih porodica. Oni koji su na ekploataciji poslova sa javnim sektorom zaradili veliki novac i oni sada nešto protestuju, ali situacija je stabilna”, kazao je Dodik.



Ovaj dio razgovora u video prilogu od 26.53





