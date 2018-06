Dolaskom ljeta većina građana počne planirati godišnji odmor, čime imovinu ostavljaju nezaštićenu. Kradljivcima je to idealna prilika za brzu i jednostavnu zaradu. Najviše provala događa se upravo za vrijeme godišnjih odmora i tokom vikenda, kada se većina porodica uputi prema prvim odmaralištima i ostavi kuće i stanove prazne.

Mudre taktike



Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tokom ljetne sezone bilježi povećan broj ovih krivičnih djela. Stoga građanima svakog ljeta upućuje upozoravajuće savjete kako bi nadmudrili provalnike. Trikova je bezbroj, pa im ne olakšavajte posao.



Lopovi ne biraju između stanova i kuća i načina provale u njih. Nema pravila. Provalnici stalno žele biti korak ispred policije. I taman kada policija otkrije novi trik koji primjenjuju, oni prelaze na novi. I tako iznova. O tome se najviše educiraju na internetu, gdje zajedno s istomišljenicima smišljaju nove načine provale. Mnoštvo je foruma na kojima provalnici raspravljaju o najboljim načinima provale u objekte.



Društvene mreže koliko mogu biti korisne i zabavne isto tako nam mogu zadati glavobolje. Olakšavajuća okolnost za provalnike je kada tinejdžer objavi podatke o porodičnom odmoru, i to gdje idu, kada i koliko će se dugo odmarati. Ovako se samo olakša posao provalnicima. Online profili često uključuju lične podatke i informacije o lokaciji, a status o vezi pokazuje i koliko bi vas moglo živjeti u kući. Za provalnika su ovo vrlo korisne informacije do kojih je došao skoro bez imalo truda.



Isti scenarij



Kradljivci se manje-više drže istog scenarija. Prije nego što izvrši provalu u stan, lopov vas prati, provjerava vaš telefonski broj ili vam pozvoni na vrata i, navodno, traži neku osobu. Nakon toga se izvinjava i čudi se kako taj ne stanuje baš u tom stanu. Potom će čekati savršen moment da vam provali u stan.



Bravu, ako ne otvori podesnim ključem ili uz pomoć alata zvanog “češalj”, lomi uz pomoć naprave top-lomača ili najobičnijim kliještima papagajkama. U konačnici, kada uđe unutra, sve što mu zapadne za oko odnijet će sa sobom - novac, nakit, odjeću, oružje, tehničku robu... Kada se vlasnici vrate s ljetovanja, nerijetko zateknu haos u kući: provaljena vrata, razbacane stvari i polupana stakla. Tada im ne preostaje ništa drugo nego pozvati policiju.







6.559 - krađa i teških krađa na području FBiH u 2017. godini



4.116 - teških krađa



2.443 - krađe







Savjeti MUP-a Kantona Sarajevo



Najviše provala u stanove - kuće događa se za vrijeme godišnjeg odmora i u dane vikenda kada niste u domu



Prije nego što izvrši provalu u stan, lopov prati žrtvu, provjerava telefonski broj ili pozvoni na vrata i navodno traži neku osobu



Vašu bravu, ako ne otvori podesnim ključem ili uz pomoć alata zvanog “češalj”, lomi uz pomoć “top-lomača” ili najobičnijim kliještima papagajkama.



Budite pažljivi! Ako idete nakratko iz stana u posjetu komšiji, prijatelju ili porodici, ne ostavljajte otvorene prozore ili balkonska vrata



Ako idete na godišnji odmor, obavijestite o tome komšije, oni će obratiti više pažnje na vaš stan. Novac i zlatni nakit povjerite rodbini na čuvanje ili pohranite u trezor banke



Fotografirajte nakit i dragocjenosti radi prepoznavanja i lakšeg pronalaska. Ne spuštajte roletne na prozorima do kraja. Ako lopovi primijete da su roletne spuštene nekoliko dana, odmah će zaključiti da u stanu nema nikoga.



Zapisati serijske brojeve skupocjenih uređaja, tehničke robe i oružja



Alarme prskaju pur-pjenom



Stručnjaci smatraju da skoro ne postoji objekt u koji lopovi ne mogu ući i odnijeti željeni plijen. Građani se najčešće odlučuju za kupovinu sigurnosnih vrata, kod nas poznatija i kao protuprovalna, ili postavljanje rešetaka na prozore i vrata (pogotovo ko živi u prizemlju ili ima balkonska vrata). Međutim, uz pomoć „češlja“, specijalnih ključeva, pajsera mnoge brave su im lagan zadatak i bez problema ulaze u stanove i kuće. Mnogi će reći da je ugradnja alarmnih sistema učinkovita te da će vlasnik imati miran san. Ali, ako vas na zub uzmu profesionalci, ni to neće biti garancija da ćete sačuvati imovinu.



Jedan od načina onesposobljavanja alarmnih sistema, ali i videonadzora je uz pomoć obične pur-pjene koja košta manje od 10 KM. Lopovi su na taj način 2013. godine provalili i opljačkali „Vakufsku banku“ u Vitezu, iz koje su odnijeli kasu u kojoj je bilo oko 60.000 KM. Nakon toga zabilježeno je još nekoliko sličnih slučajeva.



(Avaz)