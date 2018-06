Krijumčarenje migrantima ozbiljno je pitanje kojim se trebaju pozabaviti sve institucije - kazao je danas ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.

arhiv / 24sata.info

Na pres-konferenciji nakon današnjeg zasjedanja Operativnog štaba za pitanje migracija upozorio je da je ovaj posao postao "unosniji" od trgovine drogama te je pozvao tužilaštvo da oformi tim tužilaca koji će se samo baviti ovim pitanjima.



Iznio je i podatak da je bilo slučajeve kada se otkriju osobe koje prevoze ilegalne migrante, policija im oduzme vozilo, a tužilaštvo im to vozilo vrati, a na to su ga, tvrdi, upozorili policajci koji otkriju ova krivična djela.



Uz podsjećanje da je ove sedmice bio u Briselu gdje se susreo s evropskim dužnosnicima za pitanje migracija, potvrdio je da nema konkretnih rezultata tog sastnka jer je jedini zaključak da se radi o složenom problemu koji će trajati.



- Mislio sam da će Evropska unija moći više pomoći posebno imajući u vidu da najveći broj migranata dolazi iz zemalja EU - Bugarske i Grčke, ali ništa značajno se ne može uraditi osim što svi moramo kvalitetnije zaštiti svoje granice - pojasnio je Mektić.



Još jednom je podsjetio na nedostatak kadrova i opreme za sigurnosne agencije kako bi se mogla kvalitetnije nadzirati granica, te je naveo da je država BiH izdvojila svega 75.000 KM iz tekuće rezerve koje je usmjerila na humanitarni aspekt migracija.



To međutim, nije ni približno dovoljno za adekvatnu sanaciju ovog pitanja, a Mektić dodaje da je osigurano oko pet miliona eura od Razvojne banke Vijeća Evrope, Evropske komisije te od donacija međunarodnih organizacija i ambasada.



Državni ministar sigurnosti pozvao je političare da ovaj problem ne koriste u predizborne svrhe kakav je, mišljenja je, jučer bio slučaj kada su poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH raspravljali o pitanju migracija.



Međutim, na pitanje novinara zašto nije dostavio poslanicima u maju traženu informaciju o stanju sigurnosti u BiH s posebnim osvrtom na pitanje migracija, Mektić je samo kazao da ne može znati na šta su poslanici mislili kada su upozoravali na njegove problematične izjave.



Postavljeno je i pitanje eventualnog uključenja Oružanih snaga BiH u rješenje ovog problema, te je Mektić kazao da razmišlja da pokrene takvu inicijativu iako još nema potrebe za tim, ali je najavio da će se stvoriti svi potrebni preduvjeti da bi se oni uključili ukoliko to bude potrebno.



Najavio je i da bi za desetak dana u funkciju trebala biti stavljena kasarna "Ušivak" u Hadžićima i objekt Agrokomerca u Velikoj Kladuši gdje bi se smještali migranti, dodajući da su procjene da se u Unsko-sanskom kontonu nalazi između 1.600 i 1.800 migranata.



U ovoj godini u BiH ušlo je 6.982 migranta, ali samo oko 30 posto njih još je u BiH, tvrdi ministar Mektić, navodeći da je namjeru za azil iskazalo 6.208, ali samo 611 ih je podnijelo zahtjev i taj broj se već nekoliko sedmica ne povećava.





(FENA)