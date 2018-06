Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) izvijestio je kako je u tom kantonu zabilježen negativni trend vakcinisanja koji traje već četiri godine te da je kao rezultat kontinuiranog pada vakcinalnog obuhvata došlo do pada kolektivnog imuniteta.

U HNK posebno je izražen pad vakcinalnog obuhvata MMR cjepivom (morbili, parotitis, rubeola) te kako je zbog mogućnosti epidemijskog pojavljivanja ovih bolesti, na inicijativu kantonalnog ministra zdravstva i u saradnji s nadležnim infektolozima i epidemiolozima, razmotrena epidemiološka situacija i određene smjernice za nadzor nad morbilama.



Još jednom je istaknuta činjenica važnosti podizanja vakcinalnog obuhvata te da roditelji trebaju biti svjesni da su oni odgovorni za eventualno obolijevanje djece izbjegavanjem obaveznog vakcinisanja, navode iz Zavod za javno zdravstvo HNK.



Podsjetili su kako je zbog pada vakcinalnog obuhvata došlo do pojave epidemije morbila u Srbiji, Rumuniji, Italiji, Kosovu i Hrvatskoj, s brojnim komplikacijama i smrtnim slučajevima.



U HNK zabilježena su četiri slučaja oboljevanja od morbila u proteklom mjesecu, i to tri slučaja u Čitluku i jedan u Mostaru.



Morbile su vrlo zarazna infektivna bolest. Lako se prenose direktnim kontaktom sa izlučevinama iz usta i nosa oboljelog, ali i preko predmeta kontaminiranih kapljicama zaražene osobe.



Pošto se vrlo lako prenosi s čovjeka na čovjeka, zarazit će se više od 90 posto osoba koje su bile u kontaktu s bolesnikom ako nisu cijepljene ili nisu prebolovale morbile. Posljedica toga je da lako dolazi do pojave epidemije ako veći broj osoba nije vakcinisan, upozoravaju iz Zavod za javno zdravstvo HNK.

(FENA)