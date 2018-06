Na istoku Bosne i jugoistoku Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH pretežno sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 13, Ivan-sedlo 15, Bugojno, Livno 16, Sarajevo 17, Jajce, Srebrenica 18, Zenica 19, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski Most, Tuzla 20, Banja Luka, Trebinje 21, Bijeljina, Grude 22, Gradačac, Mostar 23, Brčko i Stolac 24.



U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne ili u večernjim satima porast naoblake, u većem dijelu BiH, uslovit će lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i u Krajini jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 27 do 33 stepena.



U Sarajevu danas će biti sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslijepodne ili prema kraju dana moguć je lokalni pljusak praćem grmljavinom. Dnevna temperatura oko 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)