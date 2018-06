Zbog radova na redovnom održavanju tunela na autoputu A-1, večeras od 22.00 sata do sutra do 06.00 sati, doći će do obustave saobraćaja u tunelu 1.mart (u smijeru Lašva-Zenica jug).

arhiv / 24sata.info

Zbog deminerskih radova na dionici M-14.1 Bosanski Brod-Bosanski Šamac (u naselju Liješće), svakodnevno, u vremenu od 07.00 do 14.30 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.



Na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Skreće se pažnja na povećanu opasnost od odrona kamenja na kolovoz, posebno na dionicama kroz usjeke.



Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.



Na GP Ivanica-Gornji Brgat zbog minerskih radova u blizini graničnog prijelaza u Hrvatskoj od 13.00 do 18.00 sati povremeno će se obustavljati saobraćaj u trajanju od 20 minuta.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT



A-1



Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Lepenica-Tarčin, zbog radova na učvršćivanju potpornog zida, zatvorena je vozna traka u smjeru Tarčina. U vrijeme izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



M-14



Srbljani-Bosanska Krupa, zbog radova na saniranju škarpi i kosina saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.



M-14.1



Bosanski Brod-Bosanski Šamac (u naselju Liješće), u toku su deminerski radovi, zbog čega će svakodnevno, u vremenu od 07.00 do 14.30 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



M-16



Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-16.1



Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), zbog izvođenja neophodnih radova na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.



M-16.2



Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Dražev Dolac), zbog radova na izgradnji pješačke staze, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.



M-17



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



REGIONALNI PUTEVI



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-444 Vareš-Zvijezda (tunel Ponikve), zbog izvođenja neophodnih radova usporeno je saobraćanje.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07.00 do 17.00 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.



R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO



- Danas se izvode neophodni sanacioni radovi u okviru redovnog održavanja na relaciji Azize Šaćirbegović-Put Mladih Muslimana-Korija, tako da će se od 08.00 do 16.00 sati na mjestima izvođenja radova saobraćati jednom trakom.



- Zbog radova na polaganju završnog slojka asfalta danas od 08.30 do 17.00 sati doći će do obustave saobraćaja u ulici Safvet bega Bašagića u dvije faze (prva faza: na dijelu od spoja sa ulicom Ulomljenica do spoja sa ulicom Kasima efendije Dobrače, druga faza od spoja sa ulicom Kasima efendije Dobrače do spoja sa ulicom Sagrdžije). Alternativni pravci za vrijeme obustave su: Safvet bega Bašagića-Alije Nametka-Mihrivode-Vrbanjuša-Sagrdžije i Safvet bega Bašagića- Kasima efendije Dobrače-Kovači-Očaktanum i obratno.



- Zbog rekretaivne biciklističke vožnje u sklopu manifestacije “Novogradski dani 2018” danas od 18.00 do 20.00 sati (odnosno do prolaska posljednjeg učesnika obustavlja se saobraćaj na relaciji od OŠ Skender Kulenović do cilja Centar “Safet Zajko (ulicama Bulevar Mimar Sinana-Braće Mulić-Senada Poturka Senčija-kružna raskrsnica-Želimira Vidovića Kelija-Ante Babića-Bulevar Meše Selimovića-raskrsnica “Otoka” koja spaja ulice Prijedorska i Alije Kučukalića/polukružno okretanje/-Bulevar Meše Selimovića-Džemala Bijedića)



- Zbog radova na sanaciji potpornog zida od 08.00 do 16.00 sati saobraćaj se obustavlja u ulici Otona Župančića. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Otona Župančića-Sulje Jahića Adema i Muradifa Omerspahića-Vladimira Preloga i obratno.



- Zbog sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj u ulici Sutjeska.



- Zbog izvođenja neophodnih sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Kamenica (od broja 47 do broja 88). Radovi se izvode etapno do 50 metara, a za vrijeme obustave, alternativni pravac je Kamenica-Mahmutovac-Paje Malta i obratno.



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog sanacionih radova, od 07.00 do 17.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.



- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Jarčedoli, Brčanska, Branilaca Šipa, Čobanija, Jošanička, Armije BiH i Safvet Bega Bašagića.



MOSTAR



-Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita, od pozorišta prema ulici Braće Brkić.



BRČKO



Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice Ilićka, usporeno se saobraća na dijelu magistralnog puta M-14.1 na spoju ulica Bijeljinska i Ilićka I, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

(FENA)