Davor Dragičević i dalje tvrdi da neće biti oktobarskih izbora, ukoliko se do oktobra ne razriješi, kako tvrdi, ubistvo njegovo sina Davida.

Arhiv / 24sata.info

"Izbora neće biti, poslije oktobra neće biti ničega, a svi političari neka vide šta će. Svima je sve jasno ko su saučesnici i ubice u predmetu teško ubistvo Davida Dragičevića. To je RS i svi koji iza nje stoje", ustvrdio je on.



Razočaran je što je izvještaj Anketnog odbora u vezi s slučajem stradanja njegovog sina tek 23 tačka dnevnog reda sjednice entitetskog parlamenta.



"Izgleda je u RS sve preče od ubistva mog djeteta", ustvrdio je on ističući da se ne boji za svoj život i da želi pravdu i za to će ići do kraja.



Iako već drugi dan dolazi ispred zgrade parlamenta RS-a u vrijeme zasjedanja, niko od poslanika nije se s njim sastao.



"Ne treba me niko primati. Imam svoj put, oni svoj", dodao je Dragičević, koji je i danas u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka predao krivične prijave zbog, kako smatra, ubistva njegovog sina.



Optužuje policiju i tužilaštvo da to prikrivaju. Vrh policije RS-a je protiv Dragičevića podnio tužbe za klevetu, a on je tužilaštvu dostavio više od dvije hiljade prijava u kojima se navodi da je David Dragičević, koji je nestao 18. marta, a pronađen 24. marta, ubijen.

(FENA)