U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano prijepodne. Od sredine dana prema večernjim satima se prognozira razvoj konvektivne oblačnosti koji će u većem dijelu zemlje usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar će biti slab, većinom jugozapadnog smjera. Na istoku i sjeveroistoku Bosne vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Najviša dnevna većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.



U BiH u petak, 22. juna prijepodne se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i pad temperature zraka. Prijepodne vjetar sa juga postepeno mijenja smjer na sjever umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena. Najtopliji dio dana u Bosni je dio prijepodneva. Zatim se očekuje zahlađenje. Najviša dnevna većinom između 18 i 23, na jugu zemlje od 26 do 29 stepeni.



U subotu, 23. juna u ranim jutarnjim satima kiša još može padati u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana većinom će biti sunčano s umjerenom naoblakom. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na jugu zemlje od 14 do 17 stepeni. Najviša dnevna većinom između 18 i 22, na jugu zemlje od 23 do 26 stepeni.



U BiH u nedjelju, 24. juna prijepodne se prognozira naoblačenje sa zapada. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na jugu zemlje od 11 do 14 stepeni. Najviša dnevna većinom između 18 i 23, na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.







