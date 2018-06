Poznata novinarka Sanela Prašović-Gadžo posljednjih dana našla se u žiži javnosti nakon što su je određene osobe iz kadra SDA izvrijeđale i nazvale pogrdnim imenima, kao što su''polovnjača, uhljebuša''... Novinarka im, međutim, nije ostala dužna te je na svom Facebook profilu žestoko odgovorila svim SDA botovima.

Poruku Sanele Prašović-Gadžo prenosimo u cijelosti.



''Dobro vam jutro. Lavina. Prava, a?



Plaćenica, avlijanerka, drolja, kurva, polovnjača, propalica, uhljebuša, garibuša, fuksa, koka, stoka...



Hvala na svim tim riječima koje su mi uputili simpatizeri i članovi SDA komentirajući jučerašnju vijest objavljenu na većini portala u BiH da sam kao kandidat SBB-a za Federalni parlament.



Kao osoba koja je novinar 27 godina, s pažnjom sam pogledala profile ''osoba'' koje su me brutalno vrijeđale.



Od lažnih namjenskih profila, do članova stranke, supruga visokih dužnosnika, itd. itd. ima tu svega.



Cijela jedna mašinerija se pokrenula na mene.



A ja ih evo pitam zašto.



Zašto sam ja toliko važna za SDA pa me toliko udaraju?



Čega se plaše? Kome bi eventualno smetala ta moja kandidatura u SDA?



Ko je kandidat SDA za Federalni parlament pa je artiljerija okrenuta prema meni?



Jadno je to. Prejadno.



Gospodo, potpisnici svih tih komentara, vi koji ste očevi, braća, sinovi. I vi supruge, sestre, majke, kćerke, prijateljice.



Da vam kažem nešto.



Prvo, ja nisam polovnjača. Živim u braku 15 godina. Majka sam dvije kćerke od 23 i 12 godina.



Nisam ni drolja, ni fuksa, ni kurva. Nećete me nikad i nigdje vidjeti po kafanama, kafićima niti bilo gdje.



Imam svoju porodicu, supruga koji je cijeli rat bio ovdje u odbrani zemlje, nakon rata pripadnik MUP-a. Danas smo vlasnici firme. On samo šuti i gleda šta sve pišete. Gospodin čovjek. Ne zamara se vašim spinovima, ali ih vidi. Da znate. I zna odlično ko stoji iza kojih uvreda.



Dalje, “uhljebuša” i “plaćenica”. Ništa od toga nisam. Nikada fening nisam dobila iz neke političke partije. Pa ni od SBB-a ili od gospodina Radončića.



Da se evo malo upoznamo.



Cijeli svoj život ja radim. Radim bez prestanka.



Dijete sam radnika. Roditelji su se rano penzionisali zbog bolesti. Da bi mogli normalno da žive, mama je počela da kroji i prodaje to što sašije. Otac je postao trgovac kojeg su poznavale mnoge Sarajlije sa zimskog i ljetnog vašara u Skenderiji. Ja sam bila djevojčica koja je stajala uz svog oca na štandu. Često sam s njim išla i petkom u Konjic, i u Višegrad, čini mi se, četvrtkom ili srijedom, utorak Čajniče, ponedjeljak Rogatica. Raspust je prolazio u tome. A onda sam i sama naučila da šijem. I stvarala sam male dječije suknjice od komada materijala koji su ostajali iza mame. I prodavala sam to s tatom.



Vidite, upoznajemo se.



U srednjoj školi sam se počela baviti manekenstvom. Nada Mirković će se sjetiti mog dolaska u Zagreb i Novog lica... bilo je to fino vrijeme. Moja srednja škola je ispaštala zbog toga, ali imala sam razumijevanje od strane nastavnika. Dakle, nisam, dragi dušebrižnici, “propalica”, već sam vanredno položila treći razred zbog toga što sam bila puno odsutna. Radila sam revije u inozemstvu. Snimala. Onda je tata naredio da upišem fakultet. I poslušala sam ga.



Otišla na audiciju slučajno na SA3 i počela raditi na televiziji.



Bilo je to u novembru 1991. godine.



Modom sam se bavila.



I tada sam zarađivala.



I onda je počeo rat. Prebačena sam u informativni program. Rat sam provela kao ratni reporter.



U ratu su mi ubijeni prvi rođak, stric mi je odveden iz Šopinga na Grbavici i brutalno ubijen... na kuću su mi pale tri granate...



Udala sam se 1994. godine, rodila kćer Lanu Fazlić 1995. u opkoljenom Sarajevu.



Razvela se 1996. godine.



Radila sam na TV BiH pa FTV.



Šta sam i kako radila svi znate. U Arhivi RTV BiH postoji golema priča o tome.



Sadašnjeg supruga Nehrudina sam upoznala 2003.g. Udala sam se. Kćer Hanu smo dobili 2006. godine.



Kada sam sa trudničkog došla na posao na FTV ponuđeno mi je da radim kao novinar na desku.



Odbila sam to. Jer sam otišla da rodim dijete kao urednica emisije.



I, dala sam otkaz.



Nisam imala nikakav plan B.



Ali imala sam svoje dostojanstvo!



Izašla sam tog februara 2008. godine iz Sivog doma, sjela u auto i vozala se po gradu sat i plakala. Taj posao i ta televizija bili su moj drugi dom. Kreirali me kao ličnost. Stvorili me kao osobu. Ali nisam mogla dopustiti da me ponize. Ne zato što sam rodila dijete.



Onda sam nazvala supruga i rekla mu šta sam uradila.



Dan poslije sam krenula ispočetka u svojoj 37. godini.



Od nule. Otvorila firmu. Uzela kredit. Ušla u avanturu izgradnje poslovne zgrade. Kupila na drugi kredit TV opremu.



Danas sam ponosna vlasnica nekoliko kredita. Neka sam.



Dakle, niko me nije platio ni uhljebio.



Kucala sam na vrata mnogih firmi. Tražila da nas angažuju. Da nam daju šansu. Nikada me nije bilo sramota zamoliti za posao.



I počela sam raditi. U mojoj firmi danas radi 11 osoba. Svi su od prvog dana stalno zaposleni, prijavljeni i sve obaveze redovno izmirujemo.



Nikad sat jedan nisam zakasnila za PDV.



Radim i živim pošteno.



Mnoge TV spotove koje gledate na TV-u evo sada, ja sam kreirala i moja je produkcija snimila. Ali moje je pravilo da se ne hvalim. Jer život me naučio da je tako bolje.



Mnoge sam filmove radila i za Svjetsku banku ali sam šutjela.



Jer... sve ste vi u stanju popljuvati, bez da išta o tome znate.



Ja sam osoba koja cijeli svoj život radi. I nisam ništa od onoga što ste napisali.



Vaše uvrede pokazuju mi da vam smetam, a nisam čak ni potvrdila da sam kandidat.



Smetam vam jer sam glasna. Jer kažem šta je i kako je. Jer sam pravedna.



I jer ne mogu da šutim nad nepravdom. Divim se kolegama novinarima koji šute.



Nisam pomišljala da budem neki kandidat. Ja sam realizovana osoba. Nije mi potrebna politika da bih se kroz nju realizovala.



Ali sad kad vidim koliko energije ste uložili da me ponizite, uvrijedite, pokažete da ne vrijedim..., razmislit ću o tome. Bar ću da razmislim o tome jer ste me vi botovskim udarima natjerali na to.



Iako sad radim na scenariju za jedan sjajan regionalni TV serijal koji uskoro realizujemo u saradnji s partnerom iz Švedske.



I iako sam prošle sedmice dobila ponudu da budem moderator velikih konferencija u inozemstvu...., evo uistinu razmišljam da li treba da uzmem telefon, nazovem i kažem: Ja sam Sanela Prašović-Gadžo, želim biti kandidat jer... vrijeme je da probudimo Bosance i Hercegovce i zaustavimo lavinu primitivizma.



Ili... što mi to treba?



Ugodan dan vam želim.''



(Avaz)