Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma "Dani trešnje 2018" otvoren je u utorak u Vrapčićima kod Mostara, a otvorio ga je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Foto: FENA

Sajam je ove godine okupio tristotinjak izlagača iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a veliki broj izlagača došao je i iz makedonske prijestolnice Skoplja, odnosno njene najmnogoljudnije općine Čair, koja je ovogodišnji partner sajma.



Otvarajući manifestaciju, premijer Zvizdić istakao je kako je sajam zahvaljujući trudu Grada Mostara i organizatora već poprimio odlike regionalnog i međunarodnog sajma



Sajam je izašao van granica BiH i kvalitetom svojih sadržaja uspio da postigne ključni cilj, a to je promocija bh. privrede, dodao je Zvizdić.



- To je upravo ono na čemu svi zajedno radimo, dakle na jačanju konkurentnosti privrede BiH, na unapređenju poslovnoga ambijenta unutar BiH, na kreiranju legislativnog okvira za jačanje i kreiranje novih investicionih mogućnosti kako za domaće tako i za strane investitore i ka povećanju vanjskotrgovinske razmjene i izvoza, kao ključnih indikatora privrednog razvoja BiH - kazao je Zvizdić.



Sve to se radi, kazao je, unutar vrlo jednostavne ali uspješne formule koje se valja držati, a to je "da proizvodimo domaće, da kupujemo domaće i, što je najvažnije, da izvozimo domaće proizvode".



Zvizdić se dotakao i provedbe reformi u BiH, kazavši kako su svi ekonomski parametri u BiH u porastu, da je BiH mnogim parametrima najbolja u regionu, da je prisutan konstantan rast industrijske proizvodnje, rast izvoza i obim vanjskotrgovinske razmjene, što svjedoči o kvaliteti bh. proizvoda.



Naglasio je kako BiH imamo vrlo ozbiljne potencijale koje mora staviti u funkciju ekonomskog razvoja i stvaranja prosperitetnog ambijenta te da će to biti zadatak ove, ali i budućih vlasti.



Zvizdić je kazao kako do kraja nije zadovoljan sa svim što je urađeno, ali da je "blagi optimist zato što svi procesi idu u pozitivnom smjeru".



- Stalne reforme, stalno poboljšanje ambijenta, stalni i uporni rad na stvaranju dobrih preduvjeta za razvoj BiH i na prvom mjestu pravda, pravičnost, transparentnost i jačanje vladavine prava, ako to uspijemo, budite sigurni da ćemo se uklopiti u projekt strategije EU i da će 2025. godine biti moguće da BiH bude članica ili nadomak pristupa EU, što je ključni cilj ne samo za nas, nego i za generacije koje dolaze - naglasio je Zvizdić.



Čestitajući još jednom organizatorima i izlagačima sajma, Zvizdić je posebno pozdravio privrednike, poručivši im kako su oni nosioci ekonomskih promjena, budućnosti i samoodrživoga razvoja BiH.



- Na vama temeljimo sve najvažnije i najozbiljnije projekte i želim da vam ovaj sajam protekne u razmjeni poslovnih ideja i potpisivanju ugovora kako bi on iduće godine bio još značajniji i još sadržajniji - poručio je Zvizdić.



Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić kazao je kako je ova sajamska manifestacija izuzetno značajna za razvoj ruralnog dijela i proizvodnje zdrave hrane, te za razvoj turizma i privrede.



- Sajam je postao nezaobilazna priča u Gradu Mostaru, nalazi se u kalendaru grada i želja nam je da on svake godine bude sve bolji, da okupi što više posjetitelja, jer na taj način se pronosi dobra priča o našeg grada što svakako doprinosi bržem razvoju i Mostara i cijele regije - kazao je Bešlić.



U okviru svečanog otvaranja potpisan je i Sporazum o saradnji između Grada Mostara i skopske općine Čair, a potpisali su ga mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić i predsjednik općine Čair Visar Ganiu.



Šesnaesto izdanje "Dana trešnje" održava se do 22. juna, a u sklopu njega bit će upriličen bogat kulturno-zabavni program, brojna stručna predavanja, demonstracije, šahovski turnir te promocije proizvoda uz raznovrsnu gastro ponudu. Organizator sajma je Turističko udruženje Sjever Mostar.



(FENA)