Davor Dragičević danas je uoči sjednice Narodne skupštine RS-a ponovo zatražio istinu i pravdu u slučaju smrti njegovog sina Davida.

Davor Dragičević / 24sata.info

Ispred entitetskog parlamenta je, kaže, došao kako bi pogledao poslanike u oči, budući da je na dnevnom redu izvještaj Anketnog odbora o "slučaju Dragičević", ali je tek 22. tačka i, kako se pretpostavlja, razmatrat će se tek u nastavku zasjedanja u julu.



Davor Dragičević je i danas ponovio tvrdnju da je njegov sin ubijen.



-To vam nikada neću oprostiti – rekao je on i dodao da će ići do kraja.



Anketni odbor, formiran odlukom Narodne skupštine s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića, 5. juna je usvojio izvještaj i zaključke u kojima se, između ostalog, navodi da smatraju da postoje osnovi sumnje da je ovaj 21-godišnji mladić ubijen i očekuju da se po ovom pitanju što hitnije odredi Tužilaštvo Republike Srpske s odgovarajućom tužilačkom odlukom.



Prilikom glasanja suzdržan je bio zamjenik predsjednika Anketnog odbora iz SNSD-a, dok su ostali članovi iz opozicionih stranaka podržali zaključke.



O izvještaju i zaključcima treba da se izjasne poslanici, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je već najavio da njegova stranka i njeni koaliconi partneri neće prihvatiti ovaj izvještaj.



Na predloženom dnevnom redu ove redovne sjednice je prijedlog zakona o amnestiji, zaštiti žrtava ratne torture, posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Koridora 5C kroz RS i dionice autoputa Banja Luka-Doboj te između ostalog o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.



Nije isključeno da SNSD za ovu sjednicu predloži i razmatranje prijedloga zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija.



