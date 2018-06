Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Nevenko Herceg izjavio je prilikom otvaranja ljetne turističke sezone "Neum 2018." kako je ta vlada u ovoj godini udvostručila izdvajanja za jačanje turističkih kapaciteta te da "samo sinergijom i odgovornošću svih dionika u turizmu možemo graditi i izgraditi kvalitetne turističke proizvode i razvijati održivi turizam".

"U prošloj smo godinu po prvi put osigurali, a ove godine i udvostručili, sredstva poticaja za jačanje turističkih kapaciteta, ali i potpore Međunarodnoj zračnoj luci čime smo osigurali bolju prometnu povezanost, ali i dostupnost i porast turističke potražnje u hercegovačko-neretvanskim destinacijama", naglasio je premijer HNŽ-a, uputivši čestitku svim turističkim djelatnicima čijim je predanim radom, kako je istaknuo, došlo do ekspanzije u pogledu razvitka ovdašnjeg turizma, ne samo u Neumu nego i ostalim destinacijama.



Poručio je kako su ljudi ključ uspjeha u turizmu i ugostiteljstvu te da to nije, niti ikada smije biti, samo floskula.



Potencijal koji objektivno imamo, dodao je, u resursno-atrakcijskoj osnovi i turističkoj suprastrukturi, a napose u ljudima, zasigurno traži još veću ozbiljnost i odgovornost u ponašanju i radu svih odgovornih i na svim razinama.



"Kada je riječ o Vladi HNŽ i resornom županijskom ministarstvu, s ponosom mogu kazati kako smo mi bez zadrške pokušali biti pouzdan partner našem turističko-ugostiteljskom sektoru i nastojimo nizom aktivnosti dati snažan poticaj razvitku turizma kao strateške grane gospodarstva u HNŽ-u", ocijenio je Herceg.



Naglasio je važnost zajedničkog rada na stvaranju destinacijskih menadžment organizacija koje će u destinaciji koordinirati sve one turističke funkcije koje ne mogu obavljati pojedinačni nositelji ponude, ili one koje zajednički imaju veće izglede za ostvarivanje ciljeva.



"Tu prije svega mislim na osnivanje destinacijskih odnosno općinskih turističkih zajednica koje će biti promotor interesa uključenih subjekata kao i destinacije u cijelosti na tržištu, ali i početna karika u složenu postupku upravljanja destinacijom, daljnjem podizanju kvalitete domaće turističke ponude, poboljšanju poslovanja, zadržavanju postojećih ali i otvaranju novih radnih mjesta u sektoru turizma i ugostiteljstva", kazao je premijer HNŽ-a, zaključivši kako "samo sinergijom i odgovornošću svih dionika u turizmu možemo graditi i izgraditi kvalitetne turističke proizvode i razvijati održivi turizam".



Inače, u sklopu spomenute manifestacije održan je i okrugli stol na temu "Mogućnosti produljenja turističke sezone", priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.





