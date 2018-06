Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini pretežno sunčano, uz umjeren porast naoblačenja u drugom dijelu dana. Prije podne ponegdje sa slabom kišom.



Poslijepodne ili u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja.



Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, zapadni i jugozapadni.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 24, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 27 do 31 °C.



Ponedjeljak



U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu sa kišom ili lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 28 do 32 °C.



Utorak



U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. U većem dijelu sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom.



Intenzivnije padavine poslije podne i u večernjim satima. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 17 do 23, na jugu i sjeveru zemlje od 24 do 30 °C.



Bioprognoza



Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mada će preovladavati nestabilno vrijeme, pad temperatura, više svježine i mirniji san, ugodno će djelovati na raspoloženje većine populacije.



Na jugu će, uz manje padavina, opšta slika biti ljepša. Tegobe kod hroničnih bolesnika također ne bi trebale biti izraženije.

