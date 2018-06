Sezona godišnjih odmora polako se zahuktava, a uz nju dolazi i nezaobilazno pitanje pod kojim uvjetima državljani BiH mogu prijeći u države bližeg i daljeg okruženja. U Graničnoj policiji BiH za „Avaz“ ističu da naši državljani mogu napustiti državu s danom važenja putne isprave, ali...

- U takvim slučajevima upozoravamo ih da im putna isprava istječe. Hoće li ući u Srbiju, Crnu Goru ili Hrvatsku, pitanje je za tamošnje službenike graničnih policija - kaže Sanela Dujković, portparol Granične policije BiH.



Lična karta



U Srbiju, Crnu Goru i Albaniju naši državljani mogu ući samo s ličnom kartom, dok u Hrvatsku, koja je članica Evropske unije, to nije moguće bez posjedovanja pasoša. Važno je znati da za ulazak u države potpisnice Šengenskog sporazuma važi isto pravilo, a to je da pasoš mora vrijediti najmanje tri mjeseca od planiranog datuma za povratak u BiH. Državljani BiH koji se odluče godišnji odmor provesti u Turskoj moraju imati pasoš koji vrijedi najmanje 120 dana od planiranog povratka u BiH.



Naši državljani koji namjeravaju boraviti u EU, osim biometrijskog pasoša, moraju posjedovati i 35 eura ako imaju osiguran smještaj, odnosno 70 eura ako nema smještaj, za svaki dan proveden u zemljama EU.



Prošle ljetne sezone na granici s Hrvatskom kontroliran je unos prehrambenih proizvoda, jer nije bilo dopušteno unositi mliječne proizvode i proizvode od mesa. Kada je riječ o novcu, Carinska uprava Hrvatske sugerirala je fizičkim osobama da su u obavezi prijaviti gotovinu iznad 10.000 eura.



Kućni ljubimci



- Dopušteno je unijeti jedan litar alkoholnog pića, ali u originalnom pakiranju, baš kao i šteku cigareta po osobi – naveli su u Carinskoj upravi Hrvatske.



Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, predviđeno je da nosilac putne isprave mlađi od 15 godina državu BiH može napustiti u pratnji jednog ili oba roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja. Kada je riječ o kućnim ljubimcima, za prelazak državne granice neophodno je posjedovanje pasoša, a to je bilo koja isprava koja omogućava jasnu identifikaciju kućne životinje i koja uključuje stavke koje omogućuju provjeru njenog statusa.



Za koje nam države ne trebaju vize



Za državljane BiH koji planiraju putovanje do 90 dana, viza nije potrebna prilikom ulaska u Albaniju, Andoru, Austriju, Bahame, Belgiju, Brazil, Bugarsku, Crnu Goru, Češku, Čile, Dansku, Ekvador, Estoniju, Finsku, Francusku, Gambiju, Grčku, Holandiju, Hrvatsku, Island, Italiju, Izrael, Kipar, Latviju, Lihtenštajn, Litvaniju, Luksemburg, Mađarsku, Makao, Makedoniju, Maleziju, Maltu, Moldaviju, Monako, Norvešku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Samou, San Marino, Sejšele, Slovačku, Sloveniju, Srbiju, Vatikan, Španiju, Švedsku, Švicarsku, Tunis i Tursku.



