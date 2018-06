Podaci istraživanja provedenog na Poljoprivredno-prehrambenom fakultet Univerziteta u Sarajevu govore da na godišnjem nivou u Kantonu Sarajevo nastane dvije do tri tone otpada hrane samo iz ugostiteljski objekata. Stoga je osnovana neformalna grupa volontera 'Tanjir više' kojoj je cilj da hrana koja ostane iza velikih događaja bude dostavljena onima kojima itekako dobro dođe gotov obrok.

Foto: 24sata.info

Koordinatorica 'Tanjira više' Amina Omanović pojasnila je za Fenu da je cilj inicijative da se višak hrane koji ostane nakon većih događaja, kao što su vjenčanja, konferencije, prijemi, promocije, iftari, proslijedi osobama kojima je obrok potreban.



- Inicijativa je pokrenuta prije dvije sedmice i u tom periodu izvršeno je više od 20 dostava hrane krajnjim korisnicima. Hrana je dostavljena migrantima, ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja, samohranim majkama, osobama a intelektualnim poteškoćama. U protekle dvije sedmice hrana je došla do 200 korisnika – kazala je Omanović.



Istakla je da su u planu direktni kontakti sa institucijama koje redovno organizuju razne vrste događaja iza kojih ostane višak hrane.



Naglasila je da su veoma bitan faktor inicijative 'Tanjir više' vozači koji nesebično odvajaju svoje vrijeme i resurse (automobil, gorivo, telefon) kako bi organizovali dostavu hrane do krajnjih korisnika.



'Tanjir više' funkcioniše tako što osoba koja organizuje neki veći događaj (iftar, vjenčanje, akiku, rođendan, seminar, konferenciju, promociju) dogovori s ugostiteljem da se spakuje sva hrana koja ostane nakon događaja, zatim prijavi to volonterima koji tu hranu nose onima kojima je potrebna.



- Volonteri za 'Tanjir više' dođu u dogovoreno vrijeme, preuzmu hranu i u kratkom roku (15-30 min maksimalno) dostavljaju je krajnjim korisnicima – kaže Omanović.



Dodaje da su korisnici stare i iznemogle osobe, višečlane porodice sa malim primanjima, studenti, migranti, izbjeglice i svi drugi kojima je potreban gotov obrok.



- Nakon obavljene dostave, sve se dokumentuje slikama, koje se uz saglasnost organizatora objavljuju na stranici 'Tanjir više', kao podsticaj drugima i kao podizanje svijesti da se višku hrane pristupi na ovaj način – rekla je Omanović.



Trenutno, 'Tanjir više' se realizuje u Sarajevu, međutim model je takav da se može primijeniti u bilo kojem gradu ili mjestu.

(FENA)