Drugog dana Ramazanskog bajrama na Šehidskom spomen mezarju "Kovači“ u Sarajevu, učenjem Fatihe, Jasina i dove te polaganjem cvijeća i vijenaca, obilježen je Dan šehida.

Foto: 24sata.info

Cvijeće i vijence su položile delegacije šehidskih udruženja, predstavnici državnih organa, vojske, članovi porodica šehida, kao i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



Izetbegović je podsjetio da su se šehidi suprotstavili jednoj od najmoćnijih armija u Evropi u to vrijeme, te da njihova djela sigurno neće biti zaboravljena.



- Šehidi nisu zabroavljeni. Kada je rat počeo nismo imali organizaciju ni oružje, a uskoro smo bili u potpunosti logistički odvojeni od ostatka svijeta. Ti momci su zaustavili udar JNA, tada četvrte armije u Evropi, uz koju su išle i brutalne paravojske. Svojim životima su odbranili Bosnu i Hercegovinu, a mnogi gubeći zdravlje i dijelove tijela. Da nije bilo spremnosti, upornosti i hrabrosti da tako ginu, sigurno je da ne bi bilo Bosne i Hercegovine – rekao je Izetbegović.



Dodaje da je njihova požrtvovanost poruka prijateljima, ali i neprijateljima BiH da su ovdašnji ljudi u stanju riješiti svaki problem, logistiku i organizaciju u teškim uslovima, te da sile koje prijete BiH nisu nestale, već su prigušene.



- Te sile nisu nestale, one su prigušene i vidimo s vremena na vrijeme kako buknu. Mislim da je i njima upućena jasna poruka i da se zadugo niko neće usuditi napasti ovu zemlju. Vjerujem da ćemo stabilizirati mir i postati dio Evropske unije i NATO saveza, te da će time pitanje sigurnosti i stabilnosti u ovoj zemlji biti riješeno – zaključio je Izetbegović.



Članovi delegacija su položili cvijeće i na mezar prvog predsjednika R BiH Alije Izetbegovića.



Predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH Almir Škrijelj ističe da se danas sjećamo najvećih i najhrabrijih bosanskih sinova, šehida, te da sjećanje na njih budi najveće emocije, vraća nas unazad 20 i više godina i svaki put probudi ono zaboravljeno.



- Bar bi tako trebalo biti kod svakog onog ko je protekli rat preživio s manjim ili većim posljedicama, ko je bio direktno involviran u sve ono što nam se dešavalo u periodu agresije na našu domovinu. Sjećanje na njih treba probuditi ono najvrijednije u nama, a to je patriotizam, moral, hrabrost, jedinstvo, volju za napretkom prvo sebe, a onda i kompletnog društva, međusobnu saradnju, poštivanje roditelja, komšija, rodbine i autoriteta i sve drugo što su oni činili dok su bili među nama, jer oni to od nas uistinu očekuju – rekao je Škrijelj u svom obraćanju.



Programu je prisustvovao i zamjenik reisu-l-uleme islamske zajednice u BiH Husein ef. Smajić.

(fena)