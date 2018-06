Dinel Hamzić, Tarik Lika i Inas Kasumović su trinestogodišnjaci, učenici sarajevskih osnovnih škola. Na prvi pogled obični, vedri dječaci. Međutim, njih trojica su i nosioci internacionalno priznatog, Microsoft certifikata, te s ponosom nose titule najmlađih IT profesionalaca na području Balkana i šire.

Foto: FENA

Polaznici su odsjeka za informacione tehnologije škole School & School, a njihov profesor Adi Muslić kaže da mu je čast imati ovakve učenike.



Govoreći o tome kako su se odlučili prijaviti za polaganje za međunarodne certifikat, profesor Muslić ističe da je do ideje došlo prošle godine kad su Tarik i Dinel rekli da žele više, da žele izazov, veći cilj.



-Dao sam im međunarodne testove za certifikate koji su priznati u više od sto zemalja svijeta, a oni su se ozbiljno posvetili zadatku - kaže Muslić, dodajući da je ova škola vjerovatno i jedina na Balkanu koja ima takav pristup da djeca trebaju da polažu međunarodne certifikate.



O tome šta im znače ovi certifikati te ljubavi prema kompjuterima, Dinel Hamzić ističe da je riječ o certifikatu koji predstavlja njegovo znanje u IT odjelu. Kaže da je od malena pokazivao interes za računare, što su roditelji prepoznali i upisali ga u školu, gdje je dobio od profesora pomoć pri uobličavanju znanja te je tako sad jedan od najmlađih IT profesionalaca.







Hamzić želi da ide dalje te ne planira stati na ovom certifikatu. Dalje znači i certifikat MSCA, a nakon toga Cisko cetrifikat. Na ovom certifikatu ne želi da stane ni Tarik Lika koji je, kako kaže, zbog ljubavi prema kompjuterima i programiranju zamolio roditelje da ga upišu u školu programiranja.



Inasu Kausumoviću mama je predložila da se upiše u ovu školu jer je, kako kaže, mislila da ima potencijala. A on ističe da su ga kompjuteri uvijek interesovali više od drugih predmeta te da mu ova škola puno znači i da je zabavnija od obične škole.



Profesor informacionih tehnologija School & School Adi Muslić u razgovoru za Fenu kaže da se u tradicionalnim školama vjeruje da je profesor tu da predaje i da bude u centru pažnje, dok je u ovoj školi dijete u centru pažnje, a uspjeh profesora se iskazuje kroz uspjeh učenika.



-Biti profesor nije titula, nije zvanje, biti profesor treba da bude način života. Pravi profesor je onaj koji umjesto tinte na ugovor stavi i dušu i srce i kaže ja želim da ova djeca uspiju - naglašava Muslić.



Smatra da ne postoji dijete koje nije talentovano te da se u ovoj školi fokusiraju na to da pronađu talente, "iskru koju dijete ima".



Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na višestrukoj inteligenciji, polaznici School & School škole imaju mogućnost da putem finih, primijenjenih i tehničkih znanosti pronađu svoju nadarenost i strast prema određenoj disciplini koja će im olakšati odabir buduće akademske i profesionalne karijere.



Ova škola kroz dvanaest programa omogućava sticanje kompetativnog znanja i vještina na sasvim drugačiji i inovativan način.



Tako zainteresirani mogu da idu na slijedeće programe: RoboTech - Škola Robotičkog Inženjeringa, GameTech - Škola Programiranja & Game Design-a. BioTech – Škola Bio Inženjeringa, STEM (Putovanje na Mars), BizKids – Škola preduzetništva za djecu, Škola Kreativne Fizike & Matematike, Škola Art & Design-a, YouTube & Video Akademija, Škola Glume & Street Ballet-a, Škola Muzike. Škola Stranih Jezika



Osim toga škola nudi i Produženi boravak, Ljetnu školi i Zimsku školu.



A dječaci s početka priče imaju tek trinaest godina, a već imaju zvanje profesionalaca u jednoj od najtraženijih profesija.





