Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su protesti u Srpskoj organizovani planski s ciljem destabilizacije Republike i njene vlasti.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Јavnosti se pokušava predstaviti da je riječ o spontanim protestima, a onda se kao slučajno tu nađu odbornici i poslanici iz opozicionih političkih partija. Mi nismo naivni, te stvari su orkestrirane i veoma planski se rade, pokušava se na svaki način destabilizovati Republika i vlast", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je podsjetila da je u proteklom periodu bilo situacija i kada se atakovalo na Narodnu skupštinu Republike Srpske, kada su opozicione partije htjele da blokraju institucije, koristili zviždaljke u skupštinskoj sali, nisu dozvoljavali da se radi u želji da isprovociraju problem.



"Mi smo znali koliko je važno da se radi i da nijedna institucija ne smije da zastane. Pravili su i miting protiv vlasti, mi smo napravili kontramiting - promocije Srpske, na kojem je bilo mnogo više ljudi nego na onom sa opozicijom", navela je Cvijanovićeva za beogradsku Televiziju "Pink 3".



Ona je dodala da je opozicija samo produkovala priču protiv institucija Republike Srpske, te da nisu razumijeli da se za svoju republiku bori i braneći datum njenog rođenja na obilježavanju Dana Republike.



"Oni nisu ni došli na obilježavanje tog značajnog datuma, a i kako će doći ako iza leđa rade Republici to što rade. Mi smo imali tešku muku i da odbranimo pravo na referendum. Predsjednik /Republike Milorad/ Dodik i ja, između ostalih, davali smo zbog toga izjave pred Tužilaštvom BiH. Htjeli su da nas ganjaju kao kriminalce zato što želimo da obilježavamo Dan Republike", podsjetila je predsjednik Vlade Srpske.



Ona je naglasila da se iz tog obezvrjeđivanja Srpske, koje dolazi od opozicije, rađa sve više ljubavi prema Republici, te da je vlast u Srpskoj pored ustavnog patriotizma, pokazala i ekonomski patriotizam, ostvarujući dobre rezultate i boreći se sa teškim problemima, nedozvoljavajući bilo kome da obezvrijedi Republiku Srpsku.



Na pitanje da prokomentariše informaciju da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti Misiji EU i NATO-a u BiH kako bi "spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore", Cvijanovićeva je rekla da je u BiH prisutno mnogo njih u funkciji da se spriječe određeni izborni rezultati jer znaju kako stvari stoje i po anketama i po opredjeljenje građana.



"Uticaj međunarodne zajednice u BiH je u toj mjeri da je došlo do potpune kontaminacije i politički i mentalno. Navodni uticaj Rusije nazivaju malignim, a kao svaki drugi je dobroćudan, dobronamjeran. To je nevjerovatno", ocijenila je Cvijanovićeva.



Cvijanović: Moja platforma je jaka Republika i jake institucije



Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su "predstojeći izbori za nju politička ponuda, a ne utrka" i da je njena politička ponuda - jaka Republika Srpska i jake republičke institucije.



"Moja politička ponuda je da svi koji su izabrani na teritoriji Republike Srpske rade zajedno, jer to građani očekuju. Cijena za stvaranje Republike Srpske bila je previsoka i nikada nismo prestali da budemo pod presijom samo zato što imamo Republiku Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.



Zato se, poručila je ona, Republika Srpska mora očuvati, ekonomski ojačati, stvoriti što više radnih mjesta i ne dozvoliti da se krnje njene institucije i njena ustavna pozicija.



"Svi mi na vlasti ne smijemo zaboraviti da smo na tim pozicijama zato što su to građani htjeli, njima smo dužni i njima moramo taj dug vratiti što znači da moramo raditi za Republiku Srpsku", istakla je ona.



Ona je naglasila da vladajuća koalicija u Srpskoj zagovara koncept "svi za Republiku Srpsku" i da u Sarajevu moraju da sjede ljudi koji će sarađivati sa institucijama Srpske.



"Ljudi koji su birani na teritoriji Srpske i kojima su njeni građani dali povjerenje, moraju da komuniciraju sa institucijama Srpske, što opozicija iz Srpske koja je činila vlast na nivou BiH u protekle tri i po godine nije radili. Njihov koncept je bio - donosićemo odluke gdje stignemo ako nam se ne sviđaju neki tamo na vlasti u Srpskoj. I ne samo to, Savez za promjene je pokušavao i da nas obezvrijedi gdje god su stigli na međunarodnom i unutrašnjem planu", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je za beogradsku televiziju "Pink 3" rekla da postoji veliki broj primjera takvog njihovog ponašanja - od blokada finanijskih sredstava do ustupanja Bošnjacima onih mjesta koja pripadaju Srbima na nivou BiH da bi se nešto istrgovalo, što nemaju pravo da rade, jer se tačno zna koja je kvota mjesta za koji narod.



"Bilo je i donošenja odluka na prečac i u tajnosti, iako je Srpska ta koja treba da učestvuje u procesu koordinacije na osnovu Ustava BiH. Imamo i primjer kada visokorangirani predstavnik SDS-a koji je ministar u Savjetu ministara dođe u Narodnu skupštinu Republike Srpske i kaže - 'To što vi radite, mene ne obavezuje' i ponaša se kao neki slobodni strijelac, kao neko ko se rodio na nekoj drugoj planeti, pa sad došao u Sarajevo da vrši neku vlast i nema nikakvu obavezu da uvažava to što kažu institucije Srpske", navela je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da se to mora promijeniti i da su predstojeći izbori velika šansa i prilika za to.



"I sigurna sam da će tako i biti, da će se to promijeniti. Nama treba veza srpskog člana Predsjedništva BiH, naših ljudi u Savjetu ministara, treba nam predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština sa stabilnom većinom i vlada koju će činiti jedinstveni tim, da se borimo zajedno za ono što su interesi Republike, a ne na način da neko nekoga osporava ili da imate taj ignorantski odnos koji je nevjerovatan", naglasila je Cvijanovićeva.



Ona je pojasnila da se u tome vidi različitost politika i dva potpuno suprotna koncepta vladajuće koalicije i opozicionog Saveza za promjene koji se uopšte ne dodiruju.



"Mi zagovaramo koncept svi za Republiku Srpsku, a koncept u drugom bloku je - donosićemo odluke gdje stignemo ako nam se ne sviđaju neki na vlasti tamo. Ne postoji političko objašnjenje da pojasni takvu političku ludost. Vjerujem da će im to doći na naplatu, jer narod u Republici Srpskoj to vrlo dobro prepoznaje", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je navela da BiH mora da bude servis građanima i Republike Srpske i Federacije BiH, a ne da se sa tog nivoa blokira život i jednog i drugog entiteta.



Cvijanovićeva je rekla da se u predizbornoj kampanji neće baviti svojim protivkandidatom /Vukotom Govedaricom iz Saveza za promjene/, već će da govori o onome što je uradila i što će uraditi.



"U tom smislu mogu da se pozovem na ono što je urađeno u proteklih pet godina dok sam bila na čelu Vlade, na dvije godine dok sam bila ministar, a prije toga na tri godine dok sam bila uključena u sve i jedan proces preko tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Repbulike. Iza mene stoji rad, a opozicionaru, koji ništa od toga nije radio, lako je da priča kako će, na primjer, povećati penzije za 10 odsto... to je jedna nonšalantna pozicija", istakla je ona.



Cvijanovićeva je podsjetila i da je njen protivkandidat rekao za sebe da je nedovoljno iskusan da ide u Sarajevo i da se zato kandiduje za poziciju predsjednika Republike.



"Tom izjavom je pokazao da omalovažava poziciju za koju se kandiduje i s toga neću da polemišem sa takvim ljudima. Sva kampanja sa njegove strane nema veze sa ozbiljnom politikom", zaključila je Cvijanovićeva.





(24sata.info)