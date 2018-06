U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni većinom slaba kiša ili lokalni pljusak. Grmljavina je moguća u istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima.

Ilustracija / 24sata.info

U Hercegovini se od sredine dana prema večernjim satima očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.



U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 15 do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu zemlje od 23 do 28 stepeni.



U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13 stepeni.





(24sata.info)