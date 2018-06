Pretežno mokar ili vlažan kolovoz, kao i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH - navode iz BIHAMK-a.

Ilustracija / 24sata.info

Na pojedinim dionicama u višim predjelima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost. Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima.



Na autoputu A-1 dionici Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta s autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



Na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.



Povodom praznika Ramazanskog Bajrama, do nedjelje (17.06) do ponoći, na području FBiH zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT

A-1

Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Lepenica-Tarčin, zbog radova na učvršćivanju potpornog zida, zatvorena je vozna traka u smjeru Tarčina. U vrijeme izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-14

Srbljani-Bosanska Krupa, zbog radova na saniranju škarpi i kosina saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.

M-14.1

Donji Svilaj-Bosanski Brod (naselje Struge), zbog radova na deminiranju terena, radnim danima u vremenu od 08 do 16 sati na dolazi do polusatnih obustava saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila.

M-14.2

Resanovci-Drvar, zbog urušavanja potpornog zida, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

M-16

Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.

M-16.1

Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), zbog izvođenja neophodnih radova na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

M-16.2

Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Dražev Dolac), zbog radova na izgradnji pješačke staze, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sarajevo–Foča, zbog većeg na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-444 Vareš-Zvijezda (tunel Ponikve), zbog izvođenja neophodnih radova usporeno je saobraćanje.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO

- Zbog sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj u ulici Sutjeska.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog sanacionih radova, od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.

- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Jošanička, Armije BiH, Safvet Bega Bašagića, Dženetića Čikma i Bjelašnička.



MOSTAR

Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita, od pozorišta prema ulici Braće Brkić.



BRČKO

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice Ilićka, usporeno se saobraća na dijelu magistralnog puta M-14.1 na spoju ulica Bijeljinska i Ilićka I, saopćeno je iz BIHAMK-a.





(FENA)