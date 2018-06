Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH večeras je u haremu Careve džamije na tradicionalnom prijemu istakao da je Bajram kojeg muslimani širom svijeta obilježavaju simbol pobjede vjere i volje nad slabostima ljudske duše.

- Još jednom su vjernici pokazali sebi da mogu postići svaki cilj koji pred sebe postave kada ovladaju svojim slabostima i kada su nošeni snagom vjere. A istinski slobodan je samo onaj čovjek koji savlada svoje strahove i svoje slabosti – istakao je reis Kavazović.



Bit vjere



On je istakao da Ramazan poučava da je pravi vjernik samo onaj koji je u službi drugih, onaj koji vjeruje da u ovom životu koji nam je Bog dao ima nešto što je veće od naših sitnih ličnih interesa.



- Zalaganje i žrtvovanje za opće dobro, željenje drugim ljudima ono što se želi sebi je bit vjere. Sebičnost i egoizam, bio on na nivou pojedinca ili čitavih naroda, je nešto što se suprotstavlja nauku svih vjera. Mi smo ljudi zato što vjerujemo i imamo nadu da je bolji svijet moguć i što imamo povjerenje u druge ljude s kojima živimo. Zato nema ni Bajrama bez zajedništva. Na ovim našim prostorima Bajram se oduvijek dočekivao sa rodbinom, prijateljima i komšijama. Nadam se da će tako biti i u generacijama koje su pred nama, da će duh zajedništva i otvorenosti nadvladati ideje podjela i izolacije – naglasio je poglavar Islamske zajednice.



Reisu-l-ulema Kavazović postebno je naglasio zadovoljstvo što tokom proteklog mjeseca posta nisu zabilježeni ozbiljniji napad na vjernike niti na džamijske objekte kakvim smo bili svjedoci ranijih godina.



- Jedino što baca sjenu na ovu našu radost jeste zabrana obavljanja bajram namaz na lokaciji vakufa Lakišića harema u Mostaru. Posebno su nas zabrinule prijetnje koje su na pojedinim portalima izrečena tamošnjim muslimanima i Islamskoj zajednici u slučaju da se vjernici okupe na ovoj vakufskoj zemlji. Vakuf je trajno i neotuđivo pravo koje bi svima nama trebao biti sveto, kao i pravo na javno okupljanje i ispovijedanje vjere – podsjetio je reis.



On je kazao da je ovaj Ramazan obilježen izbjegličkom krizom, te i obilaskom medžlisa, gdje su se ljudi vratili nakon što su iz njih bili protjerani.



Napomenuo je kako je imao priliku da se tokom posjete Sandžaku uvjeri da tamošnji Bošnjaci i članovi Islamske zajednice imaju brojne izazove.

"Još jednom smo se uvjerili koliko je bitno uspostaviti duhovno jedinstvo muslimana u Sandžaku i Srbiji. U domovini moramo konstantovati da nam je žao što nije bilo volje niti spremnosti da se potpiše ugovor Islamske zajednice sa državom iako su za to ispunjeni svi proceduralni uslovi. Ovim se ne šalje dobra poruka našoj Zajednici i muslimanima u njihovoj domovini. Muslimani imaju neke posebnosti u svojoj vjerskoj praksi i one nisu prijetnja pravima i slobodama drugih. Mi ne tražimo ništa više od onoga što su već dobile druge tradicionalne vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini i ne tražimo bilo šta što odudara od visokih standarda vjerskih prava i sloboda u demokratskim državama svijeta", kazao je reisul-ulema Islamske zajednice u BiH.



Volja i spremnost



- Lijepo je bilo vidjeti kako su se ljudi vratili u Jajce i Divič. Uvijek me iznova ohrabri ta privrženost naših ljudi svojim domovima, svojim ognjištima... Zato sa zebnjom i dalje gledamo na odlazak mladih. Plašimo se da gubimo generaciju koja je spremna ostati i boriti se za ovu zemlju i njenu bolju budućnost – dodao je reisu-l-ulema.



Kazao je kako sa žalošću mora konstatovati da u BiH nije bilo volje niti spremnosti da se potpiše Ugovor Islamske zajednice sa državom iako su za to ispunjeni svi proceduralni uslovi. Ovim se, dodao je, ne šalje dobra poruka našoj Islamskoj zajednici i muslimanima u njihovoj domovini.



- Muslimani imaju neke posebnosti u svojoj vjerskoj praksi i one nisu prijetnja pravima i slobodama drugih. Mi ne tražimo ništa više od onoga što su već dobile druge tradicionalne vjerske zajednice u BiH i ne tražimo bilo šta što odudara od visokih standarda vjerskih prava i sloboda u demokratskim državama svijeta- kazao je reis Kavazović.



Razumijevanje za prava vjernika



On je također napomenuo da je BiH jedina zemlja u regionu koja nije donijela državni zakon koji bi pravedno riješio pitanje povratka oduzete imovine vjerskim zajednicama.



- Zato ovdje i večeras izražavam nadu da će predstavnici vlasti u narednom periodu imati više razumijevanja za prava i potrebe naših vjernika kao i za socijalnu, obrazovnu, kulturnu i društvenu ulogu Islamske zajednice, njenih pripadnika, svih muslimana kao i drugih vjerskih zajednica i svih građana i naroda u našoj Domovini – dodao je efendija Kavazović.



Tradicionalnom prijemu prisustvovale su brojne zvanice iz javnog političkog i kulturnog života javne zemlje.

