Osamdesetidrugo veče zaredom građani na banjalučkom Trgu Krajine traže "Pravdu za Davida".

Foto: 24sata.info

Otac nastradalog Davida Drgagičevića prvi je održao obraćanje pred okupljenim građanima.



Pozvao je sve građane na mirno i dostojanstveno okupljanje 7. jula, te poručio da će pokazati da im je stalo do ove države i da žele da u ovoj državi vlada pravda i istina.



On je zahvalio građanima na podršci kako moralnoj tako i finansijskoj.



Ponovio je da nijedan fening koji je dobio nije uzeo lično sebi.



"Nijedan fening koji je uplaćen nije potrošen. Ko mi ne vjeruje može sa mnom otići u banku. Novac koji je uplaćen biće isključivo upotrebljen za plaćanje advokata, saznanje istine i pravde i ekshumaciju tijela", rekao je Dragičević, te dodao da nikad neće oprostiti ubistvo svoga djeteta.



Dragičević je rekao da dokaze koje ima čuva za sebe dok se ne završi postupak, te da će ovaj slučaj svakako završiti u Strazburu.



"Sve dokaze ste uništili. One koje imam čuvam za sebe dok se ne završi sudski postupak, a ovaj slučaj će ionako da završi na sudu u Strazburu", kazao je Dragičević u obraćanju na Trgu.



Pjesma nastradalog Davida Dragičevića "Klinac u getu" i večeras je odzvanjala banjalučkim Trgom Krajine.





(24sata.info / NN)