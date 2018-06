Ramazanski bajram unosi radost u srca vjernika, jer smo nakon 30 dana posta, odricanja i intenzivnog ibadeta dočekali Bajram kao svojevrsnu krunu svih tih napora koji vjernici čine u toku mubarek mjeseca ramazana, poručio je u bajramskom intervjuu za Anadolu Agency (AA) Ahmed efendija Adilović, muftija travnički.

Samim tim, naglasio je muftija Adilović, ima više poruka koje se mogu uputiti povodom Ramazanskog bajrama, ali jedna od glavnih poruka jeste da je pobjeda nad samim sobom najveća.



"Neki ljudi misle da je pobjeda u nekom drugom, pogotovo materijalnom smislu, novčanom, finansijskom smislu, da je to glavna pobjeda. Međutim, realno i poslanik Muhammed s.a.v.s. govori - naša vjera nas uči da je najveća pobjeda, pobjeda nad sobom. A, vjernici koji su u mubarek mjesecu ramazanu postili 17 ili 18 sati na poprilično visokim temperaturama, toplim danima, pa koji su još klanjali jaciju-namaz, teravih-namaz, ostale namaze, prisustvovali mukabelama, ostalim ibadetima koje su imali u toku mubarek mjeseca ramazana, oni su time i realno savladali sami sebe i pokazali da mogu savladati sami sebe. I svi oni koji tako urade, normalno je da će onda nakon mubarek mjeseca ramazana biti bolji i kao ljudi i kao vjernici, da će biti korisniji svojoj društvenoj zajednici", cijeni muftija Adilović.



Jer, naglašava, onaj koji je mogao po 17 -18 sati reći ne svome nefsu, svojim prohtjevima i svojim strastima, on će također, cijeni muftija Adilović, "sutra moći reći ne kada njegovi prohtjevi, njegov nefs, njegove strasti budu žudjele za nečim što nije uredu".



"Ali će on kao svjestan čovjek, kao vjernik reći ne, ja to ne mogu, to nije u skladu s mojom vjerom i mojom savješću. Pa tako neće primiti mito, neće dati mito, neće učestvovati u igrama na sreću u sportskim kladionicama, a svakako neće upražnjavati ono što je poznato da naša vjera ne dozvoljava kao što su alkohol, prostitucija, droga...", poručuje muftija Adilović.



Ramazan nam pomaže biti boljim ljudima i vjernicima



Ramazan nam, kaže, pomaže da budemo bolji vjernici, bolji ljudi, da budemo korisni društvenoj zajednici u kojoj se nalazimo i stoga nas ramazan svojim sadržajima oplemenjuje i obogaćuje.



"Mi smo nakon ramazana čišći i od grijeha, ali naša savjest je čišća, jer smo odlučni da krenemo u promovisanje dobra, a sprečavanje zla. Jedna od temeljnih obaveza koju nam naša vjera nalaže jeste - tražiti da se čini ono što je dobro, ono što je općekorisno, a suzbijati sve ono što je loše, što je negativno. A, upravo znamo da nam naši prohtjevi, naše strasti traže od nas da mi počesto gledamo samo svoj interes, taj egoizam, materijalizam... Međutim, vjera nas uči suprotno", ističe muftija Adilović.



Između ostalog, navodi, poslanik Muhammed s.a.v.s. u jednom jako lijepom hadisu poručuje i kaže: "Pametan je onaj ko ukroti svoj nefs, ko ukroti svoje prohtjeve i radi za ono što će uslijediti nakon života na ovome svijetu, to jeste da je svjestan da će polagati račun pred svemogućim Bogom. I da se on trudi da sve radi pošteno, da sve radi ispravno, da nikome ne čini ni najmanju nepravdu, ni najmanju štetu ne nanese nekome".



Poslanik Muhammed s.a.v.s. kaže, veli muftija Adilović, dalje u svome hadisu da "slabić, jadnik je onaj ko pusti svojim prohtjevima i strastima na volju, udovoljava im šta god mu čefne, šta god mu prahne, on to radi ne gledajući da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno, da li je to u interesu drugih ljudi, zajednice, da li je na koncu naš Stvoritelj zadovoljan tim ili nije".



"Ko tako to radi, a onda kaže: očekuje od Boga da će on njemu oprostiti. Upravo takvog imamo ponašanja gdje ljudi kada ih pitamo što rade nešto što ne bi smjeli raditi ili što ne rade nešto što bi trebali da rade i kao vjernici, ali i kao savjesni, pametni ljudi. Oni kažu Bog je milostiv, Bog će oprostiti. Međutim, ovo oslanjanje na Božiju milost nije ispravno, nije uredu", cijeni muftija Adilović.



Ramazan nas, kaže, uči da mi trebamo svojim trudom, svojim zalaganjem, ali prije svega u ime svemogućeg Stvoritelja, kako na planu ibadeta - vjerskih obaveza, ali isto tako i na planu općekorisnih projekata da se trudimo, da se zalažemo i da ćemo onda na taj način ako Bog da ostvariti ono što želimo i na ovome i na onome svijetu.



"U tom smislu jako interesantno zvuči hadis poslanika Muhammeda s.a.v.s. u kojem on kaže: najbolji od ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. Vrlo interesantno da poslanik Muhammed s.a.v.s. nije ovdje rekao da je najbolji onaj ko najviše klanja, ko najviše posti, ko najviše čini ibadet koji je između njega i Gospodara, Allaha dž.š. nego upravo onaj koji je korisniji drugim ljudima, koji je korisniji zajednici u kojoj se čovjek nalazi i živi, radi... Ko je korisniji drugim ljudima, ko je korisniji toj zajednici, on je najbolji. To nas naša vjera uči", poručuje muftija Adilović.



U tom smislu, navodi, da se nada da će svi oni koji su ramazan provodili onako kako treba, trudeći se u ime Allaha dž.š. da ispoštuju sve ono što im vjera nalaže, da će oni svi biti spremni ako Bog da i nakon mubarek mjeseca ramazana s jedne strane da nastave taj ibadetski nivo koji su dostigli u toku mjeseca ramazana. Ali također, kaže muftija Adilović, i s druge strane da će istovremeno gledati interes svoje porodice, svoje mahale, svog radnog mjesta, sredine u kojoj živi, da bude korisniji ljudima.



"I da bude u skladu s hadisom poslanika Muhammeda s.a.v.s. koji kaže: niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok drugome ne bude želio ono što želi i samome sebi. Samo ovih nekoliko hadisa koje smo ponovili jasno govori koliko vjernik treba da bude koristan sredini u kojoj se nalazi, koliko treba da cijeni i poštuje, voli druge, ne samo da im ne čini nepravdu, nego da im maksimalno pomaže do te mjere da što god čovjek želi sebi, treba da želi i drugima i treba da radi ka ostvarenju toga kada su u pitanju drugi ljudi. To su neke od ramazanskih i bajramskih poruka koje vjernici trebaju da izvuku i koje trebaju da primjenjuju u svome životu", stava je muftija Adilović.



Principe ramazana prakticirati cijelu godinu



Ramazan, odnosno djela koja se u njemu pratktikuju bi trebao, kaže muftija Adilović da traje tokom cijele godine.



"Mi imamo uzor u najboljoj generaciji koja je ikada hodila zemaljskom kuglom, a to su ashabi. Upravo se za njih prenosi da je ramazan u njihovom fokusu bio tokom cijele godine, a ne samo u toku samoga ramazana. Oni su nakon ramazana pola godine imali efekta od tog ramazana, sumirali su te rezultate i molili su uzvišenog Boga da im on primi ono što su oni radili od dobrih djela. To ih je nosilo narednih šest mjeseci, a onda do sljedećeg ramazana, pola godine oni su se trudili da se što bolje ponašaju da bi dočekali spremni naredni mubarek mjesec ramazan. U tom smislu ramazan trebamo da shvatimo kao jedan odabrani preriod intenzivnog ibadeta, čišćenja od grijeha, čišćenja srca i duša i period jednostavno rečeno punjenja imanskih baterija u smislu da nas taj doživljaj koji smo doživjeli u toku mubarek mjeseca ramazana da nas on nosi narednih jedanaest mjeseci, to jeste do idučeg mubarek mjeseca ramazana", ističe muftija Adilović.



Jedan od tih segmenata, kaže, jeste i to kako pomoći u sredini u kojoj se nalazimo. Između ostalog, navodi, ako pogledamo i šta nam islam nalaže, ako pogledamo šta poslanik Muhammed s.a.v.s. govori o tome koja su djela najbolja, najvrednija primjetit ćemo neki, ukazuje muftija Adilović, "na prvi pogled, može se misliti da tu ima i određenih kontradiktornost, da poslanik Muhammed s.a.v.s. govori o nekim djelima u nekim hadisima kao najvrednijim, a onda u drugim hadisima govori o drugim djelima kao najvrednijim".



"Zašto? Dakle, to je samo na oko kontradiktornost, a ustvari nije. Jer, time se hoće da kaže da trebamo gledati sredinu u kojoj se nalazimo. U nekoj sredini je puno gladnih i normalno je da je najvrednije djelo u toj, takvoj situaciji, takvoj sredini nahraniti gladnog. U nekoj sredini ljudi su nezaposleni, u nekoj ljudi su slabo obrazovani... Shodno datoj situaciji mi trebamo da reagujemo, da dajemo i da doprinosimo poboljšanju opće društvene situacije. U tom smislu mi prvo treba da vidimo kakvo je naše stanje. A, znamo da nam stanje nije dobro, znamo da nam ni ekonomsko, ni političko stanje, ni stanje po pitanju morala, ni stanje po pitanju porodice i mnogih drugih segmenata života nije dobro", smatra muftija Adilović.





