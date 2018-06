Nakon što je noć proveo u pritvoru, Zdravko Mamić jutros je bio saslušan na sudu u BiH te se izjasnio o izručenju Hrvatskoj.

Mamić je noć proveo u pritvoru, a u 10 sati pojavio se na ročištu. Sud će odluku donijeti u zakonom propisanom roku od 24 sata. Na sud je, kako javlja N1 stigao i Zoran Mamić, prenosi Tportal.



Sutkinja Suda BiH Tatjana Kosović upitala ga je zna li zbog čega se nalazi pred Sudom. Mamić je rekao da mu je trenutna adresa u Tomislavgradu, a sutkinja ga je upozorila da dok traje postupak pred Sudom, svaku promjenu adrese mora prijaviti. Rekao je da je državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da posjeduje matične brojeve obje države.



'Rekao je i da je po zanimanju menadžer u sportu. Njegov branitelj je kazao da Mamić ne prihvaća dobrovoljno izručenje Hrvatskoj jer nema zakonskih uvjeta shodno činjenici da je državljanin BiH.



Mamić je istaknuo kako se radi o montiranom procesu te kako nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe.



Mamićev odvjetnik u BiH Zdravko Rajić jučer je pojasnio kako je njegov klijent dovezen u prostorije državne policijske agencije SIPA-e, čiji su ga pripadnici tijekom dana lišili slobode, nakon čega će biti prebačen u Sud BiH i zadržan do održavanja ročišta.



Prema ranijim najavama sam Mamić, ali i njegov bosanskohercegovački odvjetnik Rajić najavili su da će se usprotiviti njegovu izručenju koje je od BiH zatražila Republika Hrvatska temeljem sporazuma o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.



Prema proceduri, za Mamića će Sud BiH utvrditi posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo, te će se on izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj.



Dinamov savjetnik Zdravko Mamić je prošloga tjedna nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zajedno s još tri osobe s objašnjenjem da je oštetio Dinamo i proračun Hrvatske. On je dan prije izricanja presude prešao u BiH, čije državljanstvo posjeduje.





