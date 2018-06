Predsjednik PDP-a Branisav Borenović odbacio je danas kritike predsjednika RS-a Milarad Dodika na rad Anketnog odbora u vezi sa stradanjem banjalučkog mladića Davida Dragičevića.

Foto: 24sata.info

-Čega se to Milorad Dodik boji, da li istine i pravde? Da li se plaši ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, glavnog tužioca banjalučkog tužilaštva Želimira Lepira? – upitao je Borenović.



Šokatnom, pa i morbidnom nazvao je Dodikovu izjavu da je "Anketni odbor izabran s namjerom da pokaže koliko je opozicija nedostojna bila kod državnog zadatka”.



Kaže da to pokazuje namjeru vlasti u RS-u da utiču da se ne utvrdi istina u ovom slučaju.



-To znači da sve što je Dodik radio bilo je s jasnom namjerom da u RS bude nepravda, laž, korupcija, kriminal, nerad i nečinjenje. To je užasavajuće – ustvrdio je Borenović.



Smatra da bi Dodik bar sada trebalo da razdvoji funkciju predsjednika RS-a i SNSD-a te očekuje da će parlament podržati zaključke Anketnog odbora, koji će biti na dnevnom redu naredne sjednice entitetskog parlamenta.



Borenović je naveo da je taj odbor ozbiljno i stručno uradio svoj posao, te da niko nema pravo da se "poigrava s ljudskim sudbinama, ponajmanje Dodik".



Dodik je jučer potvrdio da poslanici vladajuće koalicije na narednoj sjednici entitetskog parlamenta neće prihvatiti izvještaj Anketnog odbora u kojem je navedeno da postoji osnov sumnje da je banjalučki mladić David Dragičević ubijen.



Optužio je opoziciju, čiji su članovi većinom bili zastupljeni u ovom skupštinskom odboru, da su u svoj rad unijeli politiku te da su bili subjektivni.



Kaže da će izvještaj biti odbijen sa kvalifikacijom da ljudi koji su ga radili nisu ispunili zadatak koji im je postavljen, nisu bili objektivni, već pristrasni i da su svoje političke stavove od ranije unijeli u taj dokument.





