Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) tokom 2018. na novoj "balkanskoj ruti" registrovano je 6.700 ilegalnih migranata, što je dvostruko više nego tokom cijele 2017. godine. Ta ruta počinje u Grčkoj i ide preko Albanije, Crne Gore, BiH do Hrvatske.

Foto: FENA

U BiH se najveći broj izbjeglica i migranata nalazi u Sarajevu i na sjeverozapadu zemlje, blizu granice s Hrvatskom. Petina ih dolaze iz Sirije, dok su ostali uglavnom iz Iraka, Turske, Alžira i Afganistana, navodi se u saopćenju organizacije Save the Children.



Mobilni Kutak za djecu organizacije Save the Chiildren, u partnerstvu s udruženjem Žene sa Une i uz podršku UNICEF-a, realizirao je u Bihaću prvu radionicu za djecu izbjeglice i migrante u BiH kako bi im pružio priliku da se djeca okupe i provedu jedan bezbrižan sat tokom likovne i muzičke radionice.



Ta radionica ujedno predstavlja i početak humanitarnog odgovora organizacije Save the Children na izbjegličku i migrantsku krizu u BiH.



Tokom prethodnih sedmica, završena je procjena situacije djece migranata i izbjeglica, uključujući djecu bez pratnje i razdvojenu djecu, te formirana koalicija međunarodnih organizacija koje rade u sektoru dječijih prava u BiH, a koja se sastoji od UNICEF-a, World Vision-a, Međunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus, Save the Children i SOS Kinderdorf, uz tehničku podršku IOM-a, UNHCR-a i Ureda rezidentne koordinatorice UN-a.



Nakon analize potreba na terenu, tim Save the Children biće aktivan na dva područja gdje je najveća koncentracija izbjeglica i migranata. Mobilni Kutak za djecu već je operativan u Bihaću, dok su u toku pripreme za rad Kutka za majke i bebe. Iste aktivnosti biće poduzete i u Sarajevu.



Kutak za djecu pruža najmlađima sigurno okruženje koje im pomaže da vrate osjećaj normalnosti i strukture kroz organizirane aktivnosti za igru, druženje, učenje. Daje im priliku da izraze svoje strahove i razloge za radost. Na taj način djeca mogu da ponovno izgrade svoju otpornost koja im omogućava dalji razvoj.



Ovo je model rada koji Save the Children koristi na kriznim područjima širom svijeta i koji od 2015. godine koristi i tim u Srbiji koji radi sa izbjeglicama i migrantima. Ovo iskustvo pokazalo se neprocjenjivim za novoosnovane timove u BiH koji su imali priliku iskoristiti prikupljeno znanje i podijeljena iskustva.



U narednim sedmicama, Save the Children planira proširiti intervenciju i pružiti prijeko potrebnu pomoć u vidu hrane i higijenskih proizvoda, saopćeno je iz Save the Children.





(FENA)